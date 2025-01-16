На квадратный километр 130 тысяч человек: какой город самый многолюдный в мире

Гонконг – это город, поражающий своей динамичностью, экономической мощью и архитектурой. Расположенный на южном побережье Китая, этот особый административный регион обладает высоким уровнем урбанизации и самой высокой плотностью населения.

Видео дня

Монг Кок, известный как самый людный район в мире – это не только коммерческий центр, но и место, где можно почувствовать настоящий дух Гонконга. Издание Express рассказало, почему стоит посетить Гонконг.

Когда-то Гонконг был небольшой рыбацкой деревушкой, но в начале 19 века, во время англо-китайской войны, Британия получила контроль над территорией. Гонконг стал британской колонией в 1842 году, а затем расширялся благодаря аренде близлежащих земель. После более чем столетия британского правления, в 1997 году Гонконг вернулся под суверенитет Китая, но по принципу "одна страна, две системы". Это означает, что Гонконг обладает значительной автономией, особенно в вопросах экономики, финансов и права.

Монг Кок – один из самых известных и ярких районов Гонконга, привлекающий миллионы туристов и местных жителей своей энергией, культурным разнообразием и насыщенной атмосферой. Это место, где можно найти все – от традиционных китайских рынков до современных торговых центров и впечатляющих небоскребов. Район расположен в южной части полуострова Коулун и является одним из самых густонаселенных мест на планете.

Даже название, которое местные жители сокращают до MK, на кантонском означает "многолюдный уголок". С плотностью населения 130 тысяч на квадратный километр Монг Кок действительно кишит жизнью.

Для сравнения, Лондон является самым густонаселенным городом в Великобритании, но здесь проживает всего 5960 человек на квадратный километр. Даже у Шанхая, огромного города, около 3900 человек на квадратный километр.

Тысячи людей живут в так называемых квартирах-гробах – на крошечных площадях, куда можно вместить только кровать.

Монг Кок известен знаменитым ночным рынком Темпл-стрит. Также есть улицы, посвященные определенным предметам, как Sneaker Street, Electronics Street и даже Photocopy Street. Это упрощает пешеходную экскурсию в зависимости от того, что вы ищете.

Один из самых выдающихся объектов в районе – SkyBridge, который обеспечивает удобный доступ между разными частями Монк Кока и помогает избегать большого количества пешеходов и транспортных пробок.

Гонконг славится уличной едой мирового уровня, и Монг Кок не исключение. Стоит попробовать местные деликатесы, как сиу-май (вареники с креветками или свининой), такояки (осьминоги) или рыбные шарики карри.

Гонконг – один из главных финансовых центров мира. Город объединяет китайские традиции и западный образ жизни. Здесь можно увидеть старые буддистские храмы рядом с современными торговыми центрами.

Город имеет открытую экономику, низкие налоги и отличную инфраструктуру, что привлекает огромное количество международных компаний и инвесторов.

Один из главных секторов экономики – финансовый, включая банковское дело, инвестиционный бизнес, страхование и фондовые рынки. Гонконг – важный хаб для торговли с другими азиатскими странами и миром. Кроме того город активно развивает высокие технологии и инновации, что делает его мощным конкурентом на глобальном рынке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ-5 местах мира, которые нужно посетить в 2025 году по версии The New York Times.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.