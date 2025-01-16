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Тостовые шоколадно-апельсиновые пирожки: как приготовить всего за 5 минут
Если у вас дома из съедобного – тостовый хлеб и несколько продуктов в холодильнике, даже из этого набора можно приготовить вкусную выпечку.
Пользователь Instagram с ником Сhloeandleox на своей странице поделилась рецептом элементарных, но очень вкусных шоколадно-апельсиновых пирогов.
Ингредиенты:
- Тостовой хлеб
- Шоколад
- Апельсины
- Яйца для смазки.
Способ приготовления:
- Сначала нужно взять дольки апельсина, погрузить его в растопленный шоколад полностью, вынуть и дать застыть им.
- Далее взять тостовый хлеб и обрезать корочку со всех сторон.
- Далее положить в каждый кусочек хлеба две дольки апельсина в шоколаде и завернуть как конверт.
- Края тостового хлеба следует смазать яйцом, а затем с наружной стороны приплюснуть вилкой и сформировать "пирожечек".
- Далее следует смазать яйцом изделия и поместить его в аэрофритюрницу на несколько минут.
- Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой и полить растопленным шоколадом.
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