Тостовые шоколадно-апельсиновые пирожки: как приготовить всего за 5 минут

Если у вас дома из съедобного – тостовый хлеб и несколько продуктов в холодильнике, даже из этого набора можно приготовить вкусную выпечку.

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Пользователь Instagram с ником Сhloeandleox на своей странице поделилась рецептом элементарных, но очень вкусных шоколадно-апельсиновых пирогов.

Ингредиенты:

Тостовой хлеб

Шоколад

Апельсины

Яйца для смазки.

Способ приготовления:

Сначала нужно взять дольки апельсина, погрузить его в растопленный шоколад полностью, вынуть и дать застыть им. Далее взять тостовый хлеб и обрезать корочку со всех сторон. Далее положить в каждый кусочек хлеба две дольки апельсина в шоколаде и завернуть как конверт. Края тостового хлеба следует смазать яйцом, а затем с наружной стороны приплюснуть вилкой и сформировать "пирожечек". Далее следует смазать яйцом изделия и поместить его в аэрофритюрницу на несколько минут. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой и полить растопленным шоколадом.

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