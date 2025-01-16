Netflix выпустил трейлер аниме по мотивам 'Ведьмака': известно детали

Фанаты вселенной "Ведьмака" имеют новую причину для радости: 11 февраля 2025 года на Netflix состоится премьера анимационного сериала "Ведьмак: Сирены глубин" (Witcher: Sirens of the Deep). Этот проект обещает перенести в увлекательный мир, созданный Анджеем Сапковским, и подарить новые приключения любимым героям.

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В новом аниме анонсирована встреча с Геральтом из Ривии, которого озвучит Даг Кокл – тот самый актер, подаривший свой голос ведьмаку в видеоиграх. К нему присоединятся и другие знакомые персонажи: Йеннифер в исполнении Ани Чалотры и Лютик в исполнении Джои Бейти. К команде также присоединится новая героиня – Эсси Дэйвен, озвученная Кристиной Рен.

Новый анимационный фильм станет очередной страницей в приключениях Геральта из Ривии. Фильм, основанный на рассказе Анджея Сапковского, предлагает зрителям путешествие в темный фэнтезийный мир.

Смотреть трейлер Ведьмак: Сирены глубин

Обнародованный трейлер раскрывает основную сюжетную линию: Геральт расследует серию нападений в приморском селе и вмешивается в давний конфликт против людей и подводными существами. В трейлере звучит фраза Геральта: Это уже не о средствах к существованию. Это о алчности".

События фильма проходят близко ко времени встречи Геральта и Йеннифэр в первом сезоне сериала. Это дополняет каноническую хронологию и позволяет зрителям снова погрузиться в события, уже знакомые с книжной и телевизионной истории.

Фильм создан южнокорейской анимационной студией Studio MIR, известной по работам над "Легендой о Корре" и "Вольтроном". Дизайн и визуальные элементы уточняют главные темы и тональность фильма.

"Сирены глубин" – это второй анимационный фильм в мире Ведьмака после "Кошмара Волка". Он может заинтересовать более широкую аудиторию и создать новые возможности для развития франшизы.

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