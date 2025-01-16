Чем полить комнатные цветы, чтобы они цвели дольше и ярче: необычный ингредиент

Когда температура резко падает, а центральное отопление создает дополнительную сухую атмосферу, комнатные растения могут пострадать. Они могут начать увядать, становиться хрустящими или даже обвисать, если вы слишком много поливали.

Видео дня

Способность поглощать гораздо меньше дневного света может создавать проблемы для комнатных растений. К счастью, по словам экспертов, один предмет из вашей ванной комнаты может коренным образом изменить ситуацию, пишет OBOZ.UA.

Соль Эпсома, природное минеральное соединение, состоящее из сульфата магния, может творить чудеса с комнатными растениями, если его использовать правильно.

Это доступный инструмент, который гарантирует, что ваш дом будет преуспевающим зеленым оазисом в течение всего сезона. Зимой листья часто теряют цвет из-за меньшего количества солнечного света. Эта соль может компенсировать его недостаток, повышая уровень магния. Ведь пожелтение листьев может свидетельствовать именно о дефиците магния.

Чтобы бороться с этим, растворите одну чайную ложку соли в кувшине или воронке и поливайте этим раствором растения раз в месяц.

Соль эпсомы также содержит серу, которая может играть важную роль в развитии корней, помогая растению усваивать питательные вещества.

Сильнее корни помогут растениям противостоять сезонным стрессам. Просто посыпьте немного английской соли вокруг основания растения перед поливом, чтобы сера достигла корня.

Некоторые растения, которые могут выиграть от этого, включают пуансеттии и рождественские кактусы, поскольку они цветут в зимние месяцы. Используя соль Эпсома на этих цветущих зимой растениях, владельцы могут ожидать "длительное, яркое цветение".

Магний также улучшает усвоение питательных веществ. Это гарантирует, что ваши растения получат максимальную пользу от своей почвы, включая азот и фосфор, и если вы используете удобрения, соли эпсомы могут стать полезным дополнением к вашей процедуре ухода.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как вернуть комнатные цветы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.