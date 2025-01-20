Как избавиться от известкового налета и плесени в стиральной машине: простой лайфхак

Известковый налет и плесень – это две вещи, относительно быстро накапливающиеся в стиральных машинах. Эти приборы нуждаются в регулярной чистке, чтобы сохранить вашу одежду гигиенической, избежать неприятных запахов и продлить срок службы прибора.

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Любители уборки поделились дешевым бытовым средством, которое в считанные минуты справляется с образованием плесени и известкового налета в стиральных машинах, и его можно использовать, не волнуясь за повреждение прибора, пишет OBOZ.UA.

Этим средством являются кристаллы соды. Добавление 500 г этого средства непосредственно в барабан помогает устранить любые признаки плесени и известкового налета только за один цикл стирки.

Тем не менее, для тех, кто, возможно, пренебрегал своими стиральными машинами в течение длительного периода, эксперты отметили, что может понадобиться какой-нибудь другой выход.

Чтобы минимизировать случаи возврата плесени, по возможности, после каждого цикла стирки открывайте дверцу стиральной машины, чтобы позволить воздуху циркулировать и высушить барабан, дверцу и резиновую прокладку.

Немедленно удаляйте мокрую одежду из стиральной машины после завершения цикла. Если оставить влажное белье в машине в течение длительного времени, это может создать влажную среду, где плесень любит процветать.

Также следует запустить пустой цикл горячей воды в вашей стиральной машине, поскольку это поможет уничтожить имеющиеся споры плесени, а добавление при этом уксуса предотвращает образование известкового налета.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как почистить стиральную машину от микробов и неприятного запаха.

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