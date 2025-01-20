Камера будет совсем другой? В сеть попал инсайд по изменениям в iOS 19

Apple постоянно работает над усовершенствованием операционной системы, и следующая версия iOS 19 обещает значительные обновления во многих аспектах. Хотя релиз этой версии еще не состоялся, в сеть попала инсайдерская информация о новом дизайне и функциях приложения камеры.

Видео дня

В этом году приложение Camera будет кардинально обновлено в рамках iOS 19. В видео на YouTube Джон Проссер показал, что новое Camera в iOS 19 будет иметь дизайн, "отражающий стиль visionOS".

Проссер отметил, что видел в действии обновленную программу Camera с iOS 19. Однако, чтобы защитить свой источник, он добавил, что не имеет возможности поделиться деталями в видео. Он воспроизвел обновление с нуля, чтобы дать нам представление о том, чего ожидать от редизайна.

В видео показано, как Apple объединила элементы управления в нижней части интерфейса в два переключателя для "Фото" и "Видео". В каждом меню можно переключаться между разными режимами, регулировать такие параметры, как экспозиция и т.д.

В верхней части интерфейса будет быстрый доступ к элементам управления для Live Photos и вспышке, а также настройкам разрешения и частоты кадров. Также будет специальная кнопка для перехода в библиотеку фотографий.

В настоящее время программа Camera переполнена элементами управления и настройками, которые могут вмешиваться в процесс съемки фото или видео. Новый дизайн iOS 19 свидетельствует о том, что Apple стремится обеспечить легкий доступ к самым популярным настройкам. Кнопки и настройки будут расположены таким образом, чтобы минимизировать отвлечение во время съемки.

Новый дизайн камеры, по всей вероятности, будет напоминать интерфейс операционной системы для очков дополненной реальности Apple Vision Pro. Ожидается, что он будет более минималистичен, интуитивно понятен и сосредоточен на основных функциях.

Важно отметить, что эта информация неофициальна и может отличаться от конечного результата. Apple традиционно тщательно скрывает свои разработки к официальному анонсу.

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