Гораздо дешевле Мальдив: Андаманские острова назвали тропическим раем

Для многих европейцев направлением мечты для отпуска и отдыха остаются Мальдивские острова с их белым песком на пляжах, кристально чистой бирюзовой водой и роскошными курортами. Однако это весьма недешевое удовольствие, в частности из-за непростого пути, который нужно преодолеть, чтобы добраться до этого тропического рая.

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Между тем у берегов Индии можно найти не менее прекрасный архипелаг, отдых на котором обойдется в ощутимо меньшую сумму. Как пишет издание Express, речь идет об Андаманских островах. Они предлагают отдыхающим не только роскошные условия, но и гораздо больше покоя, ведь туристов здесь тоже меньше, чем на Мальдивах. Пляжи здесь такие же живописные, а в прибрежных водах обитает множество экзотических рыб и животных.

Расположенный на полпути между Индией и Мьянмой, этот отдаленный архипелаг состоит из более чем 325 вулканических островов и островков. Вместе с Никобарскими островами на юге Андаманские острова представляют собой морскую границу между западной частью Бенгальского залива и восточной частью Андаманского моря. Большинство островов являются частью союзной территории Индии, тогда как острова Коко и остров Препарис принадлежат Мьянме.

Рифы, окружающие архипелаг, являются одними из наиболее биологически разнообразных в Индии. Они содержат около 200 видов кораллов, а также большие мангровые кустарники и луга морской травы. В этих зарослях любят селиться некоторые редкие виды морских существ, такие как дюгони – родственники ламантинов.

Среди самых красивых пляжей архипелага – пляж Радханагар, который находится на острове Хавелок. Его называют одним из лучших в Азии. А на пляже Кала Патхар можно полюбоваться потрясающим восходом солнца практически в одиночестве – туристов здесь совсем немного.

Для тех, кто хочет еще глубже проникнуть в местную дикую природу, открыты несколько национальных парков. Например, в национальном парке острова Норт-Баттон обитает множество видов животных, а в заливе Кэмпбелл можно наблюдать богатую водную жизнь и посещать кемпинги.

Что касается исторических мест, здесь можно посетить Cellular Jail – бывшую британскую колониальную тюрьму, сегодня известную своим звуковым и световым шоу. Также стоит посетить остров Росс, который когда-то оккупировали британцы и японцы.

Добраться до Андаманских островов можно через Порт-Блэр – сюда летают рейсы из большинства аэропортов материковой Индии А затем можно совершить короткую поездку на лодке к острову Хевлок. Благодаря прямым рейсам из северной Индии и нескольким отличным бутик-гостиницам на выбор эти острова предлагают идеальный мирный отдых.

Однако туристов предупреждают держаться подальше от Северного Сентинельского острова, который был назван самым опасным островом в мире не из-за живущих там животных, а из-за его коренных жителей. Местные обитатели обороняют свой дом силой, поэтому поездки сюда запрещены.

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