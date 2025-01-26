Топ-15 плохих пищевых привычек Трампа, от которых лучше отказаться

Среди американской аудитории ни для кого не новость, что новый президент США Дональд Трамп не самый здоровый едок. Здесь не обязательно быть детективом или журналистом-расследователем, чтобы раскрыть эту информацию.

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Глава государства часто публикует фотографии, на которых он лакомится блюдами быстрого питания на борту своего частного самолета или где-нибудь в заведениях. OBOZ.UA расскажет о 15 плохих пищевых привычках Трампа, от которых стоило бы отказаться.

В книге "Пусть Трамп будет Трампом" авторы, два бывших помощника президента, написали: "У Trump Force One было четыре основные группы продуктов: McDonald's, Kentucky Fried Chicken, пицца и диетическая круги".

Любовь к жареному

ЛюбовьТрампа к жареной пище выходит за рамки просто мяса и гарниров. Он также любит жареные тако, полные сыра, сметаны и мясо тако. Излишне говорить, что ему действительно нужно сократить потребление жареного — неудивительно, что жареная пища богата насыщенными жирами, которые могут оказать негативное влияние на сердце.

Его любимый заказ в McDonald's содержит 2390 калорий.

Согласно книге "Пусть Трамп будет Трампом", его любимое меню в McDonald's: два "Биг-Мака", два "Filet-O-Fish" и шоколадно-солодовый коктейль. Общее потребление калорий – 2390. Это колоссальная цифра, поскольку среднестатический уровень. калорий обыкновенной любдины в день составляет до 2000 единиц.

На ужинах в Белом доме он ел торт и двойные шарики мороженого.

Во время прошлой каденции Трамп всегда ел во время ужина в Белом доме торт и двойную порцию мороженого. Как сообщал тогда журнал TIME, "он получал два шарика ванильного мороженого с шоколадным кремом вместо одного шарика для всех остальных".

Ест большое количество красного мяса

Трамп обожает бургеры, мясные рулеты и стейки.

Как мы все знаем, красное мясо, особенно мраморный стейк, переполнено насыщенным жиром, который может закупорить ваши артерии и, наконец, вызвать сердечно-сосудистые заболевания, если употреблять его регулярно. Что касается кетчупа, это много добавленного сахара, который без надобности. включен в его рацион.

Ест сильно поджаренные стейки

По словам Энтони Сенекала, древнего дворецкого Трампа, президент любит, чтобы стейк был максимально поджарен.

Канцерогены, обнаруженные в стейках, приготовленных при столь высокой температуре, связывают с раком. Химические вещества, гетероциклические амины (HCA) и полициклические ароматические углеводороды (PAH) образуются при приготовлении мяса при высоких температурах.

Он якобы выпивает 12 диетических кока-кол в день

В этом Трамп однажды признался во время своего очередного выступления на телевидении. И в его рассказе не ощущалось ни капли беспокойства по этому поводу.

Хотя любая диетическая газировка может показаться более полезной, чем ее обычный аналог, на самом деле это не так. Как оказалось, это не лучше для вашего здоровья в долгосрочной перспективе. онкологического общества, искусственные подсластители, такие как аспартам, примерно в 200 раз слаще тростникового сахара.

Он часто пропускает самый важный прием пищи за день

В интервью журналу People президент США сказал, что часто пропускает завтрак. Даже хуже, когда он решает съесть самую важную утреннюю пищу, он выбирает полоски бекона и яйца, которые, конечно, хорошо обжарены.

Нездоровое худение

Трамп якобы похудел на 15 фунтов (6,8 кг) во время прошедшей предвыборной кампании, но это не было здоровым способом, позволяющим ему поддерживать эту потерю веса в течение определенного периода времени. Это было быстро и делалось путем поедания кусочков закусок то здесь, то там, в отличие от потребления богатых питательными веществами продуктов, которые обеспечивают сытость.

Рассеянное употребление пищи

У Трампа нет времени сесть за обеденный стол и поесть, не отвлекаясь, во время своих обычных повседневных обязанностей президента. Поэтому он ест в разных комнатах и достаточно неконтролируем. Иногда это происходит между бумагами и телефонными звонками.

Ест самый вредный салат

Трамп действительно ест самый вредный из возможных салатов под названием Кобб. Салат Кобб – это, пожалуй, менее наполненный овощами салат из всех, он может похвастаться такими ингредиентами, как голубой сыр, крошка бекона и полоски курицы, прежде чем его обильно полить сливочной заправкой.

Ест вредные снеки

В своем частном самолете Трамп якобы постоянно держит на борту картофельные чипсы Lay's.

Несколько раз в неделю ест фастфуд

Он сказал The Daily Mail, что ест фаст-фуд, потому что это быстро. Согласно исследованию, проведенному Национальным центром статистики здравоохранения США, более 36 процентов взрослых потребляют фаст-фуд в определенный день недели. Трамп – один из таких людей.

Нерегулярные приемы пищи

Бывшие помощники Трампа написали в своей книге Пусть Трамп будет Трампом, что президент США обычно не ест от 14 до 16 часов, но затем набивает свой желудок вредной едой из любимого ресторана фаст-фуда, калорийностью почти 2400 калорий.

Его порции слишком большие — и не только в сетях быстрого питания

Его порции слишком большие, поэтому, таким образом, он потребляет вдвое (или больше!) калорий и жира, чем эти и без того нездоровые блюда. Это касается не только десертов или фаст-фудов. Он ест слишком много любой пищи.

Перебарщивает с приправами и соусами

Наконец, Трамп известен своим чрезмерным употреблением приправ. Стейк – это не единственное, что президент США приправляет соусом. Будь то курица или салат, хозяин Белого дома обязательно добавит к нему приправы и соусы.

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