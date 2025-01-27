Легкий суп с чечевицей на обед: бульон получится наваристый, но нежирный
Суп – классическое блюдо для сытного обеда. Главное – выбрать правильные ингредиенты, чтобы бульон был наваристый, но, при этом, нежирный. Прекрасным выбором будет курица, а вместо макарон или гречки значительно диетичнее будет добавить чечевицу.
Идея приготовления диетического супа с чечевицей на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. В составе много овощей и зелень.
Ингредиенты:
- филе бедра курицы – 350-400 г
- картофель – 3-4 шт.
- чечевица красная – 1 стакан
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- томатная паста – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- зелень
- масло/масло – для зажарки
Способ приготовления:
1. Пожарить лук с морковью, добавить чеснок, филе бедра.
2. В этот момент добавить копченую паприку.
3. Немножко прожарить и добавить промытую красную чечевицу.
4. Добавить дальше картофель, залить водой и варить до готовности картофеля и чечевицы периодически снимая шум.
5. В конце добавить лавровый лист, перец душистый, томатную пасту.
6. Варить еще 1-2 минуты, добавить зелень и снять с огня.
7. Дать немного постоять.
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