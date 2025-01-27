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Легкий суп с чечевицей на обед: бульон получится наваристый, но нежирный

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
411
Легкий суп с чечевицей на обед: бульон получится наваристый, но нежирный

Суп – классическое блюдо для сытного обеда. Главное – выбрать правильные ингредиенты, чтобы бульон был наваристый, но, при этом, нежирный. Прекрасным выбором будет курица, а вместо макарон или гречки значительно диетичнее будет добавить чечевицу.

Видео дня

Идея приготовления диетического супа с чечевицей на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. В составе много овощей и зелень.

Легкий суп с чечевицей на обед: бульон получится наваристый, но нежирный

Ингредиенты:

  • филе бедра курицы – 350-400 г
  • картофель – 3-4 шт.
  • чечевица красная – 1 стакан
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • зелень
  • масло/масло – для зажарки

Способ приготовления:

Легкий суп с чечевицей на обед: бульон получится наваристый, но нежирный

1. Пожарить лук с морковью, добавить чеснок, филе бедра.

2. В этот момент добавить копченую паприку.

Легкий суп с чечевицей на обед: бульон получится наваристый, но нежирный

3. Немножко прожарить и добавить промытую красную чечевицу.

Легкий суп с чечевицей на обед: бульон получится наваристый, но нежирный

4. Добавить дальше картофель, залить водой и варить до готовности картофеля и чечевицы периодически снимая шум.

Легкий суп с чечевицей на обед: бульон получится наваристый, но нежирный

5. В конце добавить лавровый лист, перец душистый, томатную пасту.

Легкий суп с чечевицей на обед: бульон получится наваристый, но нежирный

6. Варить еще 1-2 минуты, добавить зелень и снять с огня.

Легкий суп с чечевицей на обед: бульон получится наваристый, но нежирный

7. Дать немного постоять.

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