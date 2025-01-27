Легкий суп с чечевицей на обед: бульон получится наваристый, но нежирный

Суп – классическое блюдо для сытного обеда. Главное – выбрать правильные ингредиенты, чтобы бульон был наваристый, но, при этом, нежирный. Прекрасным выбором будет курица, а вместо макарон или гречки значительно диетичнее будет добавить чечевицу.

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Идея приготовления диетического супа с чечевицей на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. В составе много овощей и зелень.

Ингредиенты:

филе бедра курицы – 350-400 г

картофель – 3-4 шт.

чечевица красная – 1 стакан

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

томатная паста – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

зелень

масло/масло – для зажарки

Способ приготовления:

1. Пожарить лук с морковью, добавить чеснок, филе бедра.

2. В этот момент добавить копченую паприку.

3. Немножко прожарить и добавить промытую красную чечевицу.

4. Добавить дальше картофель, залить водой и варить до готовности картофеля и чечевицы периодически снимая шум.

5. В конце добавить лавровый лист, перец душистый, томатную пасту.

6. Варить еще 1-2 минуты, добавить зелень и снять с огня.

7. Дать немного постоять.

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