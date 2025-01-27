Крупнейшая европейская авиакомпания хочет ввести ограничение на два напитка для пассажиров в аэропортах

Ryanair, крупнейшая европейская авиакомпания, призвала ограничить продажу алкоголя в европейских аэропортах, чтобы минимизировать сбои, вызванные пьяными пассажирами на борту рейсов.

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Она призвала Европейский Союз ввести ограничение на два напитка на одного пассажира в аэропортах, наложив его на "использование своих посадочных талонов точно так же, как они ограничивают беспошлинные продажи". Об этом говорится в заявлении представителя авиакомпании, передает CNN.

"При задержке рейсов пассажиры употребляют чрезмерное количество алкоголя в аэропортах без каких-либо ограничений на покупку или потребление", — добавил спикер. "Мы не можем понять, почему пассажиры в аэропортах не ограничиваются 2 алкогольными напитками… Поскольку это привело бы к более безопасному и лучшему поведению пассажиров на борту самолета".

Согласно данным, опубликованным в прошлом году Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), за последние годы насилие среди пассажиров в самолетах возросло. В 2023 году на каждые 480 рейсов произошел один случай неконтролируемого поведения пассажиров по сравнению с одним на каждые 568 рейсов в 2022 году, сообщила торговая ассоциация, не уточняя, сколько из этих инцидентов было связано с алкоголем.

Ryanair отметила, что она и другие авиакомпании "уже ограничивают продажу алкоголя на борту наших самолетов, особенно в случаях неудобства для пассажиров".

В Ирландии запрещено находиться в самолете в состоянии алкогольного опьянения, ведь это может подвергать опасности пассажиров. Это может привести к штрафу в размере до 500 фунтов стерлингов (600 долларов США) или, по крайней мере, к четырем месяцам лишения свободы или штрафу в размере 700 фунтов стерлингов (850 долларов США).

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