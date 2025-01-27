Маленький город в Европе назвали одним из самых счастливых в мире: чем впечатляет

Туристические путешествия ассоциируются у нас с чувством счастья и общим уровнем удовлетворенности жизнью. А как насчет того, чтобы отправиться в место, которое считается одним из самых счастливых в мире само по себе?

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Как пишет издание Express, таковым считается 350-тысячный Орхус в Дании. Этот город не является одним из ключевых туристических центров страны, но предлагает красивую набережную, множество музеев и разнообразное искусство.

Живописное местечко на восточном побережье полуострова Ютландия возглавило рейтинг Happy City Index 2024. Он учитывал такие факторы, как мобильность, зеленые зоны и образование. И не только.

Живописный городской пейзаж и очаровательные мощеные улочки Орхуса радуют глаз. А среди основных достопримечательностей города – зрелищный Латинский квартал с множеством бутиков, торгующих изделиями ручной работы, огромным количеством баров, ресторанов и красивых домов.

Художественная сцена города впечатляет. Она включает в себя музей ARoS Aarhus Kunstmuseum с пятью галереями, целый этаж в котором посвящен инсталляциям, а вдобавок он предлагает потрясающий пейзаж с крыши. Гости Орхуса также в восторге от экспозиции Den Gamle By в городском Ботаническом саду – это музей под открытым небом, воспроизводящий историческую жизнь Дании.

Туристы, посетившие Орхус, в своих отзывах на TripAdvisor делятся впечатлениями от того, насколько плодотворными являются усилия по реставрации городских объектов и какое внимание к деталям имеют те, кто занимается благоустройством.

Среди любимых мест у приезжих оказался Орхусский собор – здание в романском стиле, являющееся самой высокой церковью в Дании. Осматривать его интересно и снаружи, и внутри – столько здесь невероятных деталей.

Несмотря на свою очевидную красоту и то, что Орхус является вторым по величине городом Дании, он гораздо менее известен, чем столица Копенгаген. В результате в городе нет больших толп из приезжих, что делает его идеальным местом для спокойного отдыха.

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