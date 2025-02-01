Простое домашнее удобрение ускорит рост спатифиллума: как сделать

Среди популярных комнатных растений спатифиллум занимает особое место. Это не просто красивое растение с эффектными белыми цветами, оно также неплохо очищает воздух в комнате, а по поверьям еще и помогает своим обладательницам обрести женское счастье.

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В общем уход за спатифиллумом довольно несложный – обеспечьте ему достаточно рассеянного света и не пропускайте полив, и он будет чувствовать себя прекрасно. Однако если хотите вырастить действительно большой куст и обеспечить ему длительное цветение, попробуйте подкормить цветок домашним удобрением, о котором рассказало издание Interia Kobieta.

Обычно спатифиллум цветет дважды в год – весной и осенью, хотя это правило и не жесткое. Цветение длится несколько недель и в некоторых случаях цветы могут держаться до трех месяцев.

Хотите, чтобы ваше растение радовало вас так долго, присмотритесь к некоторым своим кухонным отходам. А именно к воде, в которой вы варите макароны или рис. В ней остается часть калия, фосфора и азота, которые частично вымываются из продуктов во время термической обработки. Именно эти вещества обеспечивают цветку интенсивный рост и здоровье.

Однако не всякая вода после макарон или риса подойдет для подпитки спатифиллума. Отвар не должен содержать никаких специй, жиров и особенно соли. Посторонние вещества могут только ухудшить качество почвы в горшке и стать причиной гибели цветка.

Отварите макароны или рис в чистом кипятке, а отвар слейте в отдельную посудину. Использовать его можно только после того, как он полностью остынет. После этого жидкость разводят чистой отстоявшейся водой в пропорции 1:1 и используют для полива спатифиллума.

Использовать такое удобрение часто не нужно. Достаточно поливать им цветок раз в три недели. Это полностью обеспечит потребность растения в питательных веществах.

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