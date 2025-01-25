Как стимулировать цветение орхидеи даже зимой: метод шведских садоводов

Многие любители комнатных растений сталкивались с такой проблемой – купленная в магазине орхидея, отцветшая один раз, никак не хочет распускаться снова. Если это о вас, вы в этой проблеме не одиноки, более того, она имеет эффективное решение.

Видео дня

Как пишет издание Interia Kobieta, ключик к тому, чтобы разбудить цветок даже зимой, заключается в методе шведских садоводов. Для него вам понадобится ваза, которая поможет имитировать природные условия обитания этого растения, а также определенные домашние ингредиенты для удобрения.

Шведский метод

Этот лайфхак поможет пробудить даже ту орхидею, которая спит очень крепко. Но применять его нужно со всем вниманием к растению.

Начните с того, что возьмите обычную вазу, в которую можно поставить весь цветок вместе с корнями. Наполните ее водой до половины. А затем достаньте цветок из горшка, в котором он живет, и мягкой щеткой очистите его корни. Очищайте осторожно, чтобы не повредить корешки. Затем поместите подготовленное растение в вазу и поставьте на солнечное место.

Ключевой нюанс – не забывайте регулярно менять орхидее воду. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она стала мутной. Свежая вода обязательно должна быть отстоянной или профилированной и иметь комнатную температуру. В таких условиях орхидея должна провести буквально несколько дней. После этого она должна проснуться и порадовать вас новыми цветами.

Почему метод шведских садоводов работает? Потому что он воспроизводит естественные условия существования орхидеи в дождливую погоду.

Также нельзя забывать об основных правилах ухода за орхидеей. Начнём с цветочных горшков. Лучше всего подходят прозрачные емкости с дренажными отверстиями. Благодаря им можно легко наблюдать за состоянием корней. Когда они станут серебристыми, это сигнализирует о том, что цветок пора полить. Следующий пункт – почва. Высаживают орхидеи в рыхлый субстрат, свободно пропускающий воздух и практически не задерживающий влагу. Также важно регулярно, но аккуратно удобрять цветы. Шведы используют удобрения низкой концентрации, предназначенные специально для орхидей, и вносят их каждые 2-3 недели.

Удобрения для ухода за орхидеей

Можно также приготовить удобрение для орхидеи самостоятельно. Одним из самых эффективных считается удобрение на основе банановой кожуры. Этот продукт содержит множество минералов, необходимых для нормального роста растений. Среди них сера, кальций, калий и фосфор. Приготовить подкормку для орхидеи из банановой кожуры можно двумя способами.

Первый способ

Банановую кожуру измельчите, а затем поместите в чистую стеклянную банку с крышкой и залейте водой. Поставьте банку в темное место примерно на 2 недели. Не забывайте каждый день перемешивать ее содержимое. За это время удобрение созреет само по себе. Для использования его нужно развести водой в пропорции 1:1. Вносят средство во время полива или опрыскивают им орхидею.

Второй способ

Также измельченную банановую кожуру можно поместить прямо в горшок к цветку. Лучше всего это делать за 2-3 недели до посадки или пересадки растения. Так средство естественным образом разложится и подпитает субстрат. Но при этом важно использовать небольшое количество банановой кожуры. Избыток удобрений вредит орхидее даже больше, чем их нехватка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как заставить антуриум зацвести – с методом справится даже новичок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.