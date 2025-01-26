Очищают воздух и поднимают настроение: лучшие комнатные растения для зимы

Зима – непростой период для здоровья и общего самочувствия из-за низкого уровня солнечного света. Однако правильный выбор комнатных растений может изменить ситуацию к лучшему. Они не только добавляют цвет и свежесть в интерьер, но и очищают воздух, улучшают влажность и создают атмосферу покоя и гармонии.

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Келли Дайер, специалист по Patch Plants, рассказала, какие растения следует выбрать для зимнего периода, чтобы создать уют и способствовать улучшению самочувствия. Если вы хотите превратить свое жилье в уютный и здоровый уголок даже в холодный период – выбирайте эти растения для вашего дома.

Исследования показывают, что комнатные растения снижают уровень кортизола (гормона стресса), улучшают концентрацию внимания и даже борются с усталостью.

Важно помнить, что многие комнатные растения в зимние месяцы находятся в состоянии покоя, поэтому нуждаются в меньшем поливе, но более тщательном уходе.

Нужно срезать желтые или коричневые листья, чтобы поддерживать здоровье растений – но избегать любой серьезной обрезки.

Спатифиллум хорошо подходит для зимнего периода. Нежные цветы не только придают элегантности интерьеру, но и активно очищают воздух, удаляя токсины и вредные вещества. Спатифиллум прекрасно чувствует себя при слабом освещении и поддерживает уровень влажности в комнате. Известно, что это растение также оказывает успокаивающий эффект и может помочь снизить уровень стресса.

Кактусы и суккуленты – неприхотливы в уходе. Они не требуют много воды и отлично адаптируются к зимним условиям. Кактусы, кроме своей декоративной функции, помогают в очищении воздуха, поглощая вредные газы и токсины. Они также могут стать отличными "врачами" для вашего эмоционального состояния, создавая атмосферу покоя и гармонии в доме.

Плетистые растения – это отличный способ придать вертикальный акцент и оживить любой интерьер. Их длинные побеги способны поглощать вредные вещества, выделяемые бытовой химией.

Орхидеи также поглощают воздух вредные вещества, такие как формальдегид, бензол и ксилол.

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