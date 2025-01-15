Топ-3 типичных ошибок в уходе за орхидеями, из-за которых они не цветут

Орхидеи являются одними из любимых комнатных цветов, но иногда за ними может быть сложно ухаживать.

Видео дня

Орхидеям нужны особые условия для цветения, поэтому эксперты предупреждают, что отсутствие цветов может быть связано с тремя распространенными ошибками в уходе, пишет OBOZ.UA.

По их словам, свет, почва и полив – это три вещи, на которые должны обратить внимание владельцы орхидей, если они хотят видеть хорошее цветение.

Плохая освещенность

Одна из самых распространенных причин того, что орхидея не цветет – это недостаточное освещение.

Это потому, что многие разновидности орхидей нуждаются в ярком, но косвенном свете. Слишком многие прямые солнечные лучи могут сжечь листья, но низкий уровень света препятствует выращиванию цветов.

Слегка затененное окно является идеальным местом или вы можете инвестировать в дополнительные лампы для выращивания с 12-часовым циклом освещения для правильного баланса.

Неправильный полив

Чрезмерный или недостаточный полив вашей орхидеи может вызвать у нее огромный стресс, то есть они откажутся цвести.

Орхидеи предпочитают высыхать между поливами, поэтому регулярно проверяйте почву. Если он сыр, воздержитесь от полива, поскольку есть риск загнивания корней.

Важно использовать воду комнатной температуры и избегать вирусного лайфхака с кубиком льда (когда вы кладете кубик льда на почву вместо полива), поскольку вы шокируете эти тропические растения.

Использование неправильной почвы

Орхидеи плохо растут в традиционной почве. Им нужна смесь, которая пропускает воздух вокруг корней, например, стружка коры или даже определенные виды мха.

Будьте осторожны с чрезмерным удобрением, поскольку это может сжечь корни орхидеи и повлиять на рост. Используйте сбалансированное удобрение для орхидей в половинном количестве и применяйте его только раз в месяц в течение вегетационного периода.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как улучшить рост и цветение орхидеи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.