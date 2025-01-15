Комедии, драмы и сатира: где уже сейчас можно посмотреть новые украинские фильмы

Украинское кино продолжает поражать разнообразием жанров и глубокими сюжетами, покоряющими зрителей. Современные комедии, драмы и сатира демонстрируют не только качество, но и актуальность тем, близких каждому из нас.

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Уже сейчас можно наслаждаться новыми украинскими фильмами, которые стали доступны для просмотра онлайн. Такие картины, как "Собрание ОСМД", "Поезд в 31 декабря" и "Боже Свободные", предлагают зрителям уникальный кинематографический опыт. Каждый из этих фильмов имеет особую атмосферу и заставляет задуматься над жизнью.

OBOZ.UA предлагает подборку лучших украинских фильмов, которые стоит посмотреть уже сейчас.

БожеВільні

Историческая драма, погружающая зрителя в устрашающую реальность советской карательной психиатрии. Фильм рассказывает о молодом человеке, который становится жертвой репрессивной системы из-за своей любви к западной музыке. Режиссер Денис Тарасов создал мощную историю о борьбе индивида против тоталитарного режима. Лента получила признание критиков и зрителей, собрав многочисленные награды на кинофестивалях.

Поезд в 31 декабря

Новогодняя комедия, которая добилась огромного успеха у зрителей и уже собрала почти 30 миллионов гривен в прокате. Главный герой ленты – проводник "Укрзализныци" Николай Иванович, роль которого исполняет Станислав Боклан. В сюжете Николай отправляется в последний рейс перед пенсией, надеясь на спокойную новогоднюю ночь, ведь традиционно поезда в это время полупустые.

Однако в вагоне собирается колоритная компания пассажиров: невеста-беглянка, пара на грани развода, гиперактивная беременная и застенчивый бухгалтер. Юмор, неожиданные повороты сюжета и даже появление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона придают ленте уникальности. Этот фильм уже называют самой успешной украинской премьерой 2024 года.

Буча

Трогательная драма, основанная на реальных событиях, происходивших в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Главный герой – Константин, беженец из Казахстана, организовавший эвакуационную операцию по спасению сотен людей из оккупированной Бучи. Благодаря его отважным действиям удалось спасти многих, среди них – известного композитора Игоря Поклада с супругой.

Роль Константина Гудаускаса исполнил польский актер Цезарий Лукашевич, а главного антигероя полковника ФСБ сыграл украинский актер Вячеслав Довженко. Премьера фильма состоялась 7 ноября 2024 года, а теперь ее можно посмотреть на Netflix.

Редакция

Украинская сатирическая комедия, вышедшая в прокат в 2024 году. Фильм раскрывает непростую историю журналиста Юрия, который, стремясь к правде, оказывается в водоворот событий, связанных с фейковыми новостями и коррупцией в провинциальной газете. Съемки фильма проходили в Херсоне и его окрестностях, но световая премьера прошла на Берлинском международном кинофестивале.

"Редакция" – это не просто комедия, но и острая социальная сатира, актуальная и сегодня. Интересно, что некоторые актеры, в частности Василий Кухарский и режиссер монтажа Виктор Онисько, погибли, защищая Украину от российской агрессии. Этот факт придает фильму еще большую глубину и трагичность.

Когда ты выйдешь замуж?

Романтическая комедия, вышедшая в прокат в январе 2025 года. Фильм рассказывает историю Ксении, искусствоведа, которая оказывается в смешных и неожиданных ситуациях. Лента снята в Украине и Хорватии и объединяет элементы романтики, комедии и приключений. Особенностью фильма есть саундтрек с песнями популярных украинских исполнителей.

Собрание ОСББ

Украинская комедия, мгновенно покорившая сердца зрителей. Снятая только за 11 дней осенью 2024 года, она собрала почти 15 млн грн в прокате и уже доступна на Netflix. Фильм рассказывает о соседских ссорах, блэкаутах и курьезном "электрическом лифчике", высмеивая реалии жизни в многоквартирных домах.

В главных ролях снялись известные актеры Ольга Сумская, Антонина Хижняк, Виктор Жданов, а также блоггеры и даже пес Майк. Авторы картины черпали вдохновение из реальных чатов жителей, благодаря чему сюжет выглядит максимально ироничным и жизненным. На 13 января комедия возглавляла топ-10 самых популярных фильмов на Netflix в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал о самых популярных фильмах, которые украинцы смотрят на Netflix.

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