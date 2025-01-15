В Ивано-Франковске продают пончики с патронами: полиция выясняет, как опасная 'начинка' попала в сладости

В Ивано-Франковске в одном из супермаркетов города покупателю продали пончик, внутри которого находился патрон. Как он там оказался – неизвестно.

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Об этом в своем Telegram канале сообщил мэр города Роман Марцинкив. По его словам, производитель продукции – не местный.

Это кондитерское изделие было куплено в одном из местных супермаркетов. Роман Марцинкив добавил, что фото ему послали в частные сообщения и сейчас должно быть выяснено, как эта вещь попала в сладости.

"Такой пончик с "сюрпризом" сегодня приобрели в одном из супермаркетов города. Фото послали мне в приват. Настоящий ли патрон? Как он попал в пончик? Полиция выясняет детали. Кстати. Производитель не местный".

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