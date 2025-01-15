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Сьюки Уотерхаус выгуляла в Нью-Йорке забытый гранжевый прикид. Фото

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
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Сьюки Уотерхаус выгуляла в Нью-Йорке забытый гранжевый прикид. Фото

Мода циклична – это факт, и именно сейчас пора вернуть к жизни некоторые тренды 1990-х гг., в частности элементы стиля гранж. По крайней мере, так считает модель Сьюки Уотерхаус, которая в последнее время стала обращать все больше внимания на мятежный по духу стиль гранж.

Видео дня

На днях ее сфотографировали в Нью-Йоке в очень выразительном наряде. На первый взгляд казалось, что знаменитость надела объемную шубу из искусственного меха прямо поверх плотных серых колгот. Однако все решил ракурс съемки.

Сьюки Уотерхаус выгуляла в Нью-Йорке забытый гранжевый прикид. Фото

На самом деле Уотерхаус накинула теплую одежду поверх универсальной пары футболка и джинсовые шорты. Просто несмотря на зимние температуры (а в Нью-Йорке сейчас достаточно прохладно), модель выбрала короткую версию этого низа. В общем ее ансамбль выглядел вполне комфортно и при этом стильно.

Из аксессуаров к своему образу Уотерхаус добавила небольшие овальные солнцезащитные очки, черную кожаную сумку-кроссбади и блестящие байкерские ботинки. Бунтарского духа ей придавали свободные и слегка взлохмаченные волосы.

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