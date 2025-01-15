Сьюки Уотерхаус выгуляла в Нью-Йорке забытый гранжевый прикид. Фото

Мода циклична – это факт, и именно сейчас пора вернуть к жизни некоторые тренды 1990-х гг., в частности элементы стиля гранж. По крайней мере, так считает модель Сьюки Уотерхаус, которая в последнее время стала обращать все больше внимания на мятежный по духу стиль гранж.

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На днях ее сфотографировали в Нью-Йоке в очень выразительном наряде. На первый взгляд казалось, что знаменитость надела объемную шубу из искусственного меха прямо поверх плотных серых колгот. Однако все решил ракурс съемки.

На самом деле Уотерхаус накинула теплую одежду поверх универсальной пары футболка и джинсовые шорты. Просто несмотря на зимние температуры (а в Нью-Йорке сейчас достаточно прохладно), модель выбрала короткую версию этого низа. В общем ее ансамбль выглядел вполне комфортно и при этом стильно.

Из аксессуаров к своему образу Уотерхаус добавила небольшие овальные солнцезащитные очки, черную кожаную сумку-кроссбади и блестящие байкерские ботинки. Бунтарского духа ей придавали свободные и слегка взлохмаченные волосы.

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