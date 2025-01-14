Идеален для зимы: Кэти Холмс показала модный однотонный образ

Зимний сезон открывает новые тренды. Известная актриса Кэти Холмс продемонстрировала образ, который мгновенно получил одобрение у стилистов и модных экспертов. Своими уверенными и элегантными образами Кэти Холмс уже давно завоевала репутацию настоящей иконы стиля, задавая тренды на годы вперед. Ее образы можно описать как минималистичные, но в то же время женственные и изысканные.

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С тех пор, как в октябре 2024 года Холмс открыла бродвейское представление "Наш город", папарацци ежедневно ждут ее возле театра Берримор на Вест-47-й улице, чтобы сфотографировать образ актрисы. И селебрити не перестает приятно удивлять смелыми экспериментами. В сети появились фотографии стильного сочетания одежды, что будет идеальным для зимы.

Папарацци сфотографировали street style актрисы накануне утреннего спектакля. За несколько минут до того, как она вышла на сцену, Холмс была замечена в однотонном мятно-зеленом свитере и джинсах в тон – это сочетание, без сомнения, станет трендом среди знаменитостей.

Пуловер приглушенного салатового оттенка актриса соединила с прямыми светлыми джинсами. Модные эксперты заметили и низкие кожаные кроссовки от техасского бренда обуви Autry. Конечно, не обошлось и без аксессуаров, включая черную кожаную сумку от Saint Laurent.

Образ завершили черное шерстяное пальто, темно-серая шапка-бини и квадратные очки Carolina Herrera.

Кэти Холмс стала законодательницей моды, ведь объединяет простоту и элегантность. Ее одежда всегда стильна и актуальна, но без лишнего пафоса. Она выбирает вещи, которые никогда не выйдут из моды, такие как тренчи, белые рубашки, джинсы и платья.

Холмс добавляет изюминку своим образам с помощью интересных аксессуаров: шапок, очков и сумок. И самое главное – образы актрисы всегда выглядят комфортными и удобными.

Кстати, тренды 2025 года отмечают цикличность моды. Если в 2010-х вы носили популярные леггинсы, сейчас идеальное время поностальгировать по прошлому. Актрисы, певицы, модели вдохновляют добавлять леггинсы в свои ежедневные и даже праздничные образы. С чем лучше соединить этот предмет гардероба – читайте в материале.

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