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Безопасный майонез из вареных яиц: пошаговый рецепт
Домашний майонез всегда получается вкуснее магазинного. Однако многие хозяйки отказываются от его приготовления, ведь в состав входят сырые яйца, которые могут нанести серьезный вред здоровью.
Но сейчас это больше не проблема. Нутрициолог Любовь Жуковская в Instagram рассказала, как приготовить майонез, используя вареные яйца. Он получится не только вкусным, но и безопасным.
Ингредиенты
- Яйца – 5 шт.
- Вода – 60 мл.
- Масло растительное – 50 мл.
- Яблочный уксус – 2 ст.л.
- Горчица – ½ ч.л.
- Соль
Способ приготовления
1. Яйца отвариваем до готовности, охлаждаем и очищаем.
2. Воду используем только комнатной температуры.
3. Все ингредиенты совмещаем в блендере и пробиваем до однородности.
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