Безопасный майонез из вареных яиц: пошаговый рецепт

Домашний майонез всегда получается вкуснее магазинного. Однако многие хозяйки отказываются от его приготовления, ведь в состав входят сырые яйца, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

Видео дня

Но сейчас это больше не проблема. Нутрициолог Любовь Жуковская в Instagram рассказала, как приготовить майонез, используя вареные яйца. Он получится не только вкусным, но и безопасным.

Ингредиенты

Яйца – 5 шт.

Вода – 60 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Яблочный уксус – 2 ст.л.

Горчица – ½ ч.л.

Соль

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до готовности, охлаждаем и очищаем.

2. Воду используем только комнатной температуры.

3. Все ингредиенты совмещаем в блендере и пробиваем до однородности.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты майонеза: