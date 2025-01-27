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Безопасный майонез из вареных яиц: пошаговый рецепт

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
609
Безопасный майонез из вареных яиц: пошаговый рецепт

Домашний майонез всегда получается вкуснее магазинного. Однако многие хозяйки отказываются от его приготовления, ведь в состав входят сырые яйца, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

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Но сейчас это больше не проблема. Нутрициолог Любовь Жуковская в Instagram рассказала, как приготовить майонез, используя вареные яйца. Он получится не только вкусным, но и безопасным.

Безопасный майонез из вареных яиц: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • Яйца – 5 шт.
  • Вода – 60 мл.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Яблочный уксус – 2 ст.л.
  • Горчица – ½ ч.л.
  • Соль

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до готовности, охлаждаем и очищаем.

Безопасный майонез из вареных яиц: пошаговый рецепт

2. Воду используем только комнатной температуры.

Безопасный майонез из вареных яиц: пошаговый рецепт

3. Все ингредиенты совмещаем в блендере и пробиваем до однородности.

Безопасный майонез из вареных яиц: пошаговый рецепт

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