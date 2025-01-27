Погони, перестрелки и похищения: 3 лучших криминальных сериала от Netflix с высоким рейтингом

Криминальный триллер — популярный жанр у любителей остросюжетных фильмов. Как правило, это картины о мафии или серийных убийцах, сюжет которых построен на ограблениях, преследованиях, похищениях и перестрелках.

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И если вы любите такое кино и не можете определиться, что посмотреть, OBOZ. UA рекомендует 3 криминальных сериала от Netflix с высоким рейтингом на авторитетных агрегаторах.

"Необработанные алмазы"(2023 г.)

"Необработанные алмазы" — восьмисерийный бельгийский драматический телесериал, действие которого происходит в ортодоксальной еврейской общине торговцев алмазами в Антверпене.

Янки Вольфсон — наследник одного из старейших торговых родов в Голландии, влезает в многомиллионные долги и приводит процветающий бизнес семьи в полный упадок. Не найдя другого выхода из ситуации, он заканчивает жизнь самоубийством.

На похороны Янки приезжает его родной брат Ноа, которому ничего не остается, как принять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию и найти решение проблемы. И сделать это ему нужно быстро, поскольку на погашение огромного долга семье Вольфсонов отпущено всего две недели.

"Дело Асунты" (2024 г.)

"Дело Асунты" — шестисерийный испанский сериал, основанный на реальных событиях 2013 года.

История вращается вокруг Росарио Порто и Альфонсо Бастерры — богатой пары из галисийского города Сантьяго-де-Компостела, не имеющей собственных детей и удочерившей китайскую девочку Фанг Юн, которой дали имя Асунта.

Однажды родители обратились в полицию, заявив, что их 12-летняя дочь пропала. Вскоре было обнаружено тело мертвой девочки, и все улики на месте преступления указывали, что к убийствы причастны ее родители.

"Затерянная в метели" (2023 г.)

"Затерянная в метели" .— испанский детективный телесериал из семи эпизодов.

События происходят в Малаге накануне Рождества. Маленькая девочка Амайя пропадает без вести во время праздника. Репортер Мирен и женщина-полицейский Миллан начинают самостоятельное расследование обстоятельство исчезновения ребенка.

По мере того как пути инспектора и журналиста все чаще пересекаются, Мирен привлекает к расследованию своего коллегу Эдуардо, чтобы опередить полицию в деле Амайи.

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