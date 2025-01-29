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Элементарная намазка на хлеб из шпротов: готовится 5 минут

Екатерина Ягович
NewsLife
1 минута
384
Элементарная намазка на хлеб из шпротов: готовится 5 минут

Намазка – очень простая и сытная закуска. Можно объединить любые излюбленные ингредиенты, получится быстро и вкусно. Как вариант, используйте бюджетные шпроты.

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Идея приготовления элементарной намазки из шпротов опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Хранить массу лучше всего в стеклянной емкости.

Элементарная намазка на хлеб из шпротов: готовится 5 минут

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • плавленый сырок – 1 шт.
  • мягкое сливочное масло – 100 г
  • шпроты – 1 баночка
  • зелень – петрушка

Способ приготовления:

Элементарная намазка на хлеб из шпротов: готовится 5 минут

1. Яйцо отварить.

2. Положить отварное охлажденное яйцо в чашу блендера.

Элементарная намазка на хлеб из шпротов: готовится 5 минут

3. Добавить сливочное масло.

4. Положить плавленый творог.

Элементарная намазка на хлеб из шпротов: готовится 5 минут

5. Добавить шпроты и зелень.

6. Все сбить до однородности.

Элементарная намазка на хлеб из шпротов: готовится 5 минут

7. Подавайте на гренках, крекерах или с овощами.

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