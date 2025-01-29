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Элементарная намазка на хлеб из шпротов: готовится 5 минут
Намазка – очень простая и сытная закуска. Можно объединить любые излюбленные ингредиенты, получится быстро и вкусно. Как вариант, используйте бюджетные шпроты.
Идея приготовления элементарной намазки из шпротов опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Хранить массу лучше всего в стеклянной емкости.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- плавленый сырок – 1 шт.
- мягкое сливочное масло – 100 г
- шпроты – 1 баночка
- зелень – петрушка
Способ приготовления:
1. Яйцо отварить.
2. Положить отварное охлажденное яйцо в чашу блендера.
3. Добавить сливочное масло.
4. Положить плавленый творог.
5. Добавить шпроты и зелень.
6. Все сбить до однородности.
7. Подавайте на гренках, крекерах или с овощами.
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