Как выглядит спелое помело: 5 способов выбрать зрелые плоды

Зимой помело есть практически во всех крупных супермаркетах Украины и стоят они сравнительно недорого. Одна проблема — не все знают, как их правильно выбирать, чтобы в полной мере насладиться приятным цитрусовым вкусом.

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Как безошибочно выбрать спелое и вкусное помело, рассказывает OBOZ. UA.

Цвет помело

Если вы не знаете, как выбрать идеальное помело, то рискуете купить сухой, горький или кислый плод. Чтобы этого не случилось, в первую очередь обращайте внимание на цвет кожуры фруктов.

В зависимости от сорта, она бывает розовой, желтой или зеленовато-желтой. При этом кожура должна быть окрашена равномерно, без пятен.

Если вы видите зеленые пятна на помело, это означает, что оно неспелое.

Форма помело

Спелое помело должен быть круглым или похожим на грушу. Если фрукт деформированный, значит он рос в плохих условиях и вкус у него неприятный.

Вес помело

Выбирая помело, обращайте также внимание на его вес. Спелый фрукт всегда тяжелее, чем несозревший. А очень легкие фрукты, могут быть перезревшими и сухими.

Текстура кожуры

Кожура спелого помело должна быть гладкой, упругой и немного мягкой. Если кожура слишком твердая — этот фрукт сорвали слишком рано и он, скорее всего, кислый.

С другой стороны слишком мягкие участки на кожуре означают перезрелость или повреждения. Это касается и помело со сморщенной или шершавой кожурой.

Запах помело

Спелое помело имеет приятный цитрусовый аромат, который чувствуется при легком нажатии на кожуру. Если фрукт не пахнет или пахнет неприятно, значит он еще недозрел, или уже начал портиться.

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