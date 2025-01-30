Сушеные караси, тыквенный пирог и прочее: аутентичные блюда Волыни пополнили список нематериального культурного наследия региона

Перечень областного нематериального культурного наследия Волынской области увеличился на 5 объектов. Все они, так или иначе, связаны с кулинарными традициями региона.

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Что конкретно экспертная комиссия включила в престижный список и сколько в нем сейчас элементов, рассказывает OBOZ. UA со ссылкой на сайт Волынского областного научно-методического центра культуры.

Так готовят только на Волыни

Областная экспертная комиссия общины Волыни рассмотрела шесть элементов нематериального культурного наследия региона. Пять из них включили в перечень, а шестой отправили на доработку.

Соответственно, список дополнили следующие элементы:

Приготовление традиционного рождественского блюда Кутья (Ровенская территориальная община).

Постные тыквенные пироги с фасолью и маком (Доросиновская).

Традиция приготовления сушеных карасей (Шацкая).

Традиция приготовления черного борща в (Шацкая).

Приготовление традиционного блюда Мацик (Любешовская).

Таким образом, общее количество нематериальных культурных объектов в перечне составило – 36.

Шестой элемент — традиции ткачества в Забужье Ривненской громады в список не внесли, а документацию отправили на доработку.

Кроме того, 3 элемента – приготовление Мацика, сушеных карасей и черного борща, комиссия одобрила для подачи в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.

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