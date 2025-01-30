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Вкусные булочки с сыром из теста фило: как приготовить за 30 минут

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
264
Вкусные булочки с сыром из теста фило: как приготовить за 30 минут

Домашняя выпечка – это невероятный способ порадовать родных и создать уют в доме благодаря невероятным ароматам. Даже если вы не любите возиться с тестом, всегда можно найти выход.

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Вот, например, фудблогер с ником marina frolova в Instagram рассказала, как приготовить вкусные булочки из теста фило. Благодаря этому рецепту ваши руки будут оставаться чистыми, а уже через 30 минут на столе появится очень вкусная выпечка.

Вкусные булочки с сыром из теста фило: как приготовить за 30 минут

Ингредиенты

  • Тесто фило – 500 гр.
  • Сыр – 500 гр.
  • Бринза – 200 гр.
  • Яйца – 1 шт.+1 шт. для смазки
  • Соль
  • Масло для смазки
  • Кунжут

Способ приготовления

1. Лист размороженного теста обильно смазать растопленным сливочным маслом и положить сверху еще один лист.

Вкусные булочки с сыром из теста фило: как приготовить за 30 минут

2. Смешать все ингредиенты для начинки и выложить на тесто.

3. Сформовать булочки, смазать их яйцом и присыпать кунжутом.

Вкусные булочки с сыром из теста фило: как приготовить за 30 минут

4. Выпекать в течение 20 минут при 180 градусах, после чего поднять температуру до 200 градусов и выпекать еще 3-5 минут.

Вкусные булочки с сыром из теста фило: как приготовить за 30 минут

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