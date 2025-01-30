Лимонно-маковый кекс к чаю: рецепт элементарной выпечки для всей семьи

Домашние пироги можно готовить на любом тесте, а также с разными сладкими и солеными начинками. Для яркого вкуса в тесто лучше добавлять ваниль, цедру цитрусовых.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лимонно-макового пирога, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

Теплое сливочное масло 82,5% – 165 г

Сахар – 125 г

Яйца – 4 больших

Йогурт (или сметана) – 4 ст.л

Цедра 1 лимона и 1 апельсина (большие)

Сок 1/2 лимона и 1/2 апельсина

соль щепотка

Разрыхлитель – 3 ч л

Мука – 300-320 г

Мак – 3-4 ст л

Для глазури:

Сахарная пудра – 140 г

Лимонный сок – 45 мл

Для пропитки кекса:

Лимонный сок – 50 мл

Сахар – 75 г

Способ приготовления:

1. В глубокую миску выкладываем сливочное масло комнатной температуры, добавляем сахар и начинаем взбивать, как только посветлеющее масло начинаем добавлять по 1 яйцу, каждый раз взбивая.

2. Добавляем цедру 1 апельсина и 1 лимона, сок половины лимона и половины апельсина, йогурт или сметану (главную не жирную), соль, просеянную муку, разрыхлитель и перемешиваем до однородности. Мак можно добавлять по желанию, если любите, то дальше всыпаем мак.

3. Форму укрываем пергаментом, выкладываем тесто и ставим выпекаться, температура 160-170 градусов, примерно 30-40 минут, проверяйте готовность зубочисткой, она должна быть сухой.

4. Готовый кекс достаем, делаем много мелких проколов зубочисткой и сразу пропитываем. Для этого совмещаем сок лимона с сахаром (при необходимости можно немного подогреть, чтобы сахар растворился).

5. Дайте кексу немного остыть, после этого делаем глазурь, сочетая сахарную пудру с лимонным соком и сразу поливаем.

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