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Лимонно-маковый кекс к чаю: рецепт элементарной выпечки для всей семьи

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
378
Рецепт кекса

Домашние пироги можно готовить на любом тесте, а также с разными сладкими и солеными начинками. Для яркого вкуса в тесто лучше добавлять ваниль, цедру цитрусовых.

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Ароматный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лимонно-макового пирога, который очень просто готовится. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • Теплое сливочное масло 82,5% – 165 г
  • Сахар – 125 г
  • Яйца – 4 больших
  • Йогурт (или сметана) – 4 ст.л
  • Цедра 1 лимона и 1 апельсина (большие)
  • Сок 1/2 лимона и 1/2 апельсина
  • соль щепотка
  • Разрыхлитель – 3 ч л
  • Мука – 300-320 г
  • Мак – 3-4 ст л

Для глазури:

  • Сахарная пудра – 140 г
  • Лимонный сок – 45 мл

Для пропитки кекса:

  • Лимонный сок – 50 мл
  • Сахар – 75 г

Способ приготовления: 

1. В глубокую миску выкладываем сливочное масло комнатной температуры, добавляем сахар и начинаем взбивать, как только посветлеющее масло начинаем добавлять по 1 яйцу, каждый раз взбивая.

Приготовление теста

2. Добавляем цедру 1 апельсина и 1 лимона, сок половины лимона и половины апельсина, йогурт или сметану (главную не жирную), соль, просеянную муку, разрыхлитель и перемешиваем до однородности. Мак можно добавлять по желанию, если любите, то дальше всыпаем мак.

Тесто с маком

3. Форму укрываем пергаментом, выкладываем тесто и ставим выпекаться, температура 160-170 градусов, примерно 30-40 минут, проверяйте готовность зубочисткой, она должна быть сухой.

Сколько минут выпекать пирог

4. Готовый кекс достаем, делаем много мелких проколов зубочисткой и сразу пропитываем. Для этого совмещаем сок лимона с сахаром (при необходимости можно немного подогреть, чтобы сахар растворился).

5. Дайте кексу немного остыть, после этого делаем глазурь, сочетая сахарную пудру с лимонным соком и сразу поливаем.

Готовый пирог

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