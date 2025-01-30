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Сытный обед за час: как приготовить вкусную запеканку из картофеля и курицы для всей семьи

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
1,3 т.
Сытный обед за час: как приготовить вкусную запеканку из картофеля и курицы для всей семьи

Если нужно быстро что-нибудь приготовить на обед – запеканка станет идеальным вариантом. В ней можно объединить много овощей и мяса. Также обязательно добавьте много натертого сыра сверху.

Видео дня

Идея приготовления сытной запеканки с картофелем и курицей для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Вы справитесь максимум за час.

Сытный обед за час: как приготовить вкусную запеканку из картофеля и курицы для всей семьи

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 г
  • картофель – 300 г
  • шампиньоны – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • помидоры черри – 250 г
  • сыр твердый – 100 г
  • йогурт натуральный – 50 г
  • соль, любимые специи

Способ приготовления:

Сытный обед за час: как приготовить вкусную запеканку из картофеля и курицы для всей семьи

1. Мясо порезать кубиком.

2. Мариновать 20 минут (для маринада смешать йогурт, паприку, соль, перец и чеснок).

Сытный обед за час: как приготовить вкусную запеканку из картофеля и курицы для всей семьи

3. Грибы тушить с луком, картошку тоненько нарезать.

4. Выложить слоями в форму для запекания: картофель, грибы, тертый сыр, картофель, мясо, помидоры.

Сытный обед за час: как приготовить вкусную запеканку из картофеля и курицы для всей семьи

5. Посолить, поперчить по вкусу.

Сытный обед за час: как приготовить вкусную запеканку из картофеля и курицы для всей семьи

6. Посыпать тертым сыром.

5. Накрыть фольгой, отправить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Сытный обед за час: как приготовить вкусную запеканку из картофеля и курицы для всей семьи

6. За 10-15 минут до готовности снять фольгу.

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