Сытный обед за час: как приготовить вкусную запеканку из картофеля и курицы для всей семьи
Если нужно быстро что-нибудь приготовить на обед – запеканка станет идеальным вариантом. В ней можно объединить много овощей и мяса. Также обязательно добавьте много натертого сыра сверху.
Идея приготовления сытной запеканки с картофелем и курицей для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Вы справитесь максимум за час.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г
- картофель – 300 г
- шампиньоны – 400 г
- лук – 1 шт.
- помидоры черри – 250 г
- сыр твердый – 100 г
- йогурт натуральный – 50 г
- соль, любимые специи
Способ приготовления:
1. Мясо порезать кубиком.
2. Мариновать 20 минут (для маринада смешать йогурт, паприку, соль, перец и чеснок).
3. Грибы тушить с луком, картошку тоненько нарезать.
4. Выложить слоями в форму для запекания: картофель, грибы, тертый сыр, картофель, мясо, помидоры.
5. Посолить, поперчить по вкусу.
6. Посыпать тертым сыром.
5. Накрыть фольгой, отправить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.
6. За 10-15 минут до готовности снять фольгу.
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