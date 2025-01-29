Почему в СССР запретили кетчуп: объясняем

На полках магазинов бывшего Советского союза можно найти много разнообразных соусов. Однако кетчупа среди них не было.

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Более того, кетчуп был даже под запретом, а его названия изъяты из всех кулинарных книг. Почему именно так происходило, рассказывает FoodOboz.

Как и когда кетчуп появился в СССР?

Впервые в СССР кетчуп появился во второй половине 30-х годов прошлого века. Именно в 1936 году тогдашний нарком пищевой промышленности Анастас Микоян отправился по указанию Сталина в США. Там он ознакомился с популярными продуктами питания этой страны и выкупил технологию производства и линий по их изготовлению.

Именно благодаря этой поездке в Советском союзе началось производство консервов, полуфабрикатов, хлеба, мороженого, шампанского, майонеза, колбасы, сосисок, сгущенки, кукурузных хлопьев, кетчупа и многое другое.

Так, предприятие Главконсерва, Минпищепрома СССР стало единственным поставщиком кетчупа на советский рынок. Предприятию пришлось развернуть масштабную рекламную компанию, ведь население страны отнеслось к появлению кетчупа с большим вниманием.

Почему запретили кетчуп?

Вскоре кетчуп стал очень популярным продуктом и появился в доме чуть ли не каждой хозяйки. Но наслаждаться им пришлось не больше 5 лет. Его производство остановилось в 1941 году сразу после нападения Германии, поскольку кетчуп не считался продуктом первой необходимости.

А после окончания войны его производство не было возобновлено из-за так называемой "холодной войны", в результате чего США сначала превратились в противника, а затем – в врага. Конечно, при таком положении вещей и речи быть не могло, чтобы продавать в СССР продукты американского происхождения.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал о продуктах, которых никогда не было в СССР.