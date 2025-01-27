Еда никогда не будет пригорать к сковороде: рассказываем, что обязательно нужно сделать

Проблема пригорания пищи к сковороде знакома многим. Это не только портит вкус блюда, но и значительно усложняет процесс уборки на кухне. Даже самые качественные антипригарные или чугунные сковородки со временем могут терять свои свойства, если за ними неправильно ухаживать. Однако существует простой, но эффективный способ подготовить сковороду так, чтобы еда больше не прилипала.

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Редакция FoodOboz расскажет, что сделать, чтобы еда не прилипала к сковороде. Всего несколько правильных действий, и вы навсегда избавитесь от проблемы.

Предварительная очистка

Перед началом подготовки поверхность сковороды обязательно обезжирить. Для этого тщательно промойте ее мягкой губкой с моющим средством и теплой водой. Убедитесь, что сковорода полностью сухая, прежде чем переходить к следующему шагу.

Прожарка с солью

Этот метод универсален для всех типов сковородок. Поставьте чистую сухую сковороду на плиту и нагрейте на среднем огне. Насыпьте несколько ложек соли (она должна покрыть всю внутреннюю поверхность посуды). Уменьшите огонь и помешивайте соль периодически, чтобы она равномерно прогревалась. а от поверхности не станет подниматься легкий дымок. На это уходит примерно 10 минут.

Обработка после прожарки

Высыпьте соль из сковородки в отдельную емкость, чтобы избежать загрязнения кухонной поверхности. Протрите сковороду бумажным полотенцем, очищая как дно, так и бока. Налейте несколько капель подсолнечного масла на поверхность сковороды и равномерно распределите ее чистым бумажным полотенцем. в течение 2–3 минут, после чего повторно протрите бумажным полотенцем, удаляя излишки масла.

После такой обработки ваша сковорода готова к использованию. Благодаря созданному защитному слою пища не будет пригорать, а поверхность сковороды остается чистой и гладкой. Это простой способ сохранить качество вашей кухонной посуды и облегчить процесс приготовления.

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