Очень вкусные сырники "Три молока" по рецепту Миши Кацурина: готовятся с двумя видами крема

Сырники – отличный вариант вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы они были нежными и однородными, творог нужно перетереть через сито или перебить блендером.

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Кулинар Миша Кацурин поделился в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников "Три молока", которые будут очень нежными.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный 10% 300

яйцо 1 шт

манная крупа 2 ст.л.

сахар 1 ст.л.

ванильный сахар 1 ч.л.

соль

сливки жирные 250

сахарная пудра 50

сгущенка 50

крем-сыр (Филадельфия) 100

ряженка 100

вареное сгущенку 50

сливочное масло 1 ст.л.

мука пшеничная

орех фундук

Способ приготовления:

1. Смешиваем блендером творог, яйцо, манную крупу, ванильный и обычный сахар, соль. Накрываем пленкой и отставляем на полчаса.

2. Формируем сырники с помощью стакана и пшеничной муки. Жарим до золотистой корочки на сливочном масле.

3. Крем 1. Взбиваем венчиком/миксером жирные сливки с сахарной пудрой. Добавляем крем-сыр и сгущенку, перемешиваем.

4. Крем 2. Объединяем сливки, ряженку и вареную сгущенку. Смешиваем до однородной смеси.

5. Готовые сырники выкладываем на тарелку, поливаем поочередно кремом и посыпаем ореховой крошкой!

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