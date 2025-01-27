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Очень вкусные сырники "Три молока" по рецепту Миши Кацурина: готовятся с двумя видами крема

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
507
Рецепт блюда

Сырники – отличный вариант вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы они были нежными и однородными, творог нужно перетереть через сито или перебить блендером.

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Как приготовить идеальные сырники

Кулинар Миша Кацурин поделился в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников "Три молока", которые будут очень нежными. 

Рецепт сырников

Ингредиенты: 

  • сыр кисломолочный 10% 300
  • яйцо 1 шт
  • манная крупа 2 ст.л.
  • сахар 1 ст.л.
  • ванильный сахар 1 ч.л.
  • соль
  • сливки жирные 250
  • сахарная пудра 50
  • сгущенка 50
  • крем-сыр (Филадельфия) 100
  • ряженка 100
  • вареное сгущенку 50
  • сливочное масло 1 ст.л.
  • мука пшеничная
  • орех фундук

Способ приготовления: 

1. Смешиваем блендером творог, яйцо, манную крупу, ванильный и обычный сахар, соль. Накрываем пленкой и отставляем на полчаса.

Приготовление сырников

2. Формируем сырники с помощью стакана и пшеничной муки. Жарим до золотистой корочки на сливочном масле.

Жареные сырники

3. Крем 1. Взбиваем венчиком/миксером жирные сливки с сахарной пудрой. Добавляем крем-сыр и сгущенку, перемешиваем.

Крем из сливок

4. Крем 2. Объединяем сливки, ряженку и вареную сгущенку. Смешиваем до однородной смеси.

Крем для сырников

5. Готовые сырники выкладываем на тарелку, поливаем поочередно кремом и посыпаем ореховой крошкой!

Готовые сырники

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