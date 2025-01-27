Очень вкусные сырники "Три молока" по рецепту Миши Кацурина: готовятся с двумя видами крема
Сырники – отличный вариант вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы они были нежными и однородными, творог нужно перетереть через сито или перебить блендером.
Кулинар Миша Кацурин поделился в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников "Три молока", которые будут очень нежными.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный 10% 300
- яйцо 1 шт
- манная крупа 2 ст.л.
- сахар 1 ст.л.
- ванильный сахар 1 ч.л.
- соль
- сливки жирные 250
- сахарная пудра 50
- сгущенка 50
- крем-сыр (Филадельфия) 100
- ряженка 100
- вареное сгущенку 50
- сливочное масло 1 ст.л.
- мука пшеничная
- орех фундук
Способ приготовления:
1. Смешиваем блендером творог, яйцо, манную крупу, ванильный и обычный сахар, соль. Накрываем пленкой и отставляем на полчаса.
2. Формируем сырники с помощью стакана и пшеничной муки. Жарим до золотистой корочки на сливочном масле.
3. Крем 1. Взбиваем венчиком/миксером жирные сливки с сахарной пудрой. Добавляем крем-сыр и сгущенку, перемешиваем.
4. Крем 2. Объединяем сливки, ряженку и вареную сгущенку. Смешиваем до однородной смеси.
5. Готовые сырники выкладываем на тарелку, поливаем поочередно кремом и посыпаем ореховой крошкой!
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