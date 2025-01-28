Как приготовить самое вкусное шоколадное масло дома: рецепт

Шоколадное масло – это продукт, хорошо знакомый миллионам людей с детства. А для кого-то – это даже самая любимая вкусность из всех тех, что можно намазать на хлеб.

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Как приготовить шоколадное масло дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником valeria pytel. Как выяснилось, в этом нет ничего сложного. А вкус получится просто непревзойденным.

Ингредиенты

Сливочное масло 82% - 180 гр.

Шоколад черный – 90 гр.

Какао – 20 гр.

Цедра апельсина – 1 шт.

Способ приготовления

1. Кастрюлю с водой ставим на огонь и доводим до кипения, убавляем огонь и ставим емкость с шоколадом (важно чтобы она не доставала до воды) немного растапливаем шоколад и добавляем сливочное масло, полностью все растапливаем.

2. Снимаем с огня, добавляем цедру апельсина и какао, все перемешиваем и пробуем. Если хочется, чтобы масло получилось более сладким – добавляем сахарную пудру.

3. Переливаем в удобную емкость и оставляем остыть.

4. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник до застывания.

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