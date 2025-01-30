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Оригинальные блины на Масленицу: как удивить родных необычной закуской
Масленица – это праздник, на который принято готовить блины. А они могут служить прекрасным завтраком, обедом или закуской, в зависимости от вида и используемой начинки.
Как приготовить оригинальные блины на Масленицу точно знает фудблогер с ником nisenitnitsia. В Instagram она показала, как из обычных блинов создать настоящее произведение искусства.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – щепотка
- Молоко – 200 мл.
- Мука – 200 гр.
- Масло растительное – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Салат
- Рыба с\с
- Огурец
Способ приготовления
1. В глубокой емкости объединяем все ингредиенты для теста и размешиваем до растворения комочков.
2. Выкладываем тесто в кондитерский мешок и разогреваем сковороду.
3. Выливаем тесто для блинов на сковороду, формируя кружево.
4. Выкладываем начинку на блинчик и заворачиваем внутрь.
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