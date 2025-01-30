Оригинальные блины на Масленицу: как удивить родных необычной закуской

Масленица – это праздник, на который принято готовить блины. А они могут служить прекрасным завтраком, обедом или закуской, в зависимости от вида и используемой начинки.

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Как приготовить оригинальные блины на Масленицу точно знает фудблогер с ником nisenitnitsia. В Instagram она показала, как из обычных блинов создать настоящее произведение искусства.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – щепотка

Молоко – 200 мл.

Мука – 200 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Салат

Рыба с\с

Огурец

Способ приготовления

1. В глубокой емкости объединяем все ингредиенты для теста и размешиваем до растворения комочков.

2. Выкладываем тесто в кондитерский мешок и разогреваем сковороду.

3. Выливаем тесто для блинов на сковороду, формируя кружево.

4. Выкладываем начинку на блинчик и заворачиваем внутрь.

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