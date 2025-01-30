Алфи вернется, а Габриэль – под вопросом: что ждет в пятом сезоне 'Эмили в Париже'

"Эмили в Париже" – американский комедийно-драматический сериал, созданный Дарреном Старом для Netflix. История об Эмили Купер, молодой американке, переезжающей в Париж работать в маркетинговом агентстве, сразу стала популярной среди зрителей.

Видео дня

Как сообщило издание Deadline, Алфи (Люсьен Лависконт) вернется на экраны в пятом сезоне. Известно, что съемки продолжения "Эмили в Париже" уже начались.

Алфи, которого играет Люсьен Лависконт, является одним из ключевых персонажей сериала. В первый раз он появился во втором сезоне. Алфи – британец, работающий в Лондоне и приезжающий в Париж по делам. Он знакомится с Эмили на курсах французского языка и между ними завязываются романтические отношения.

Алфи появляется в жизни Эмили в тот момент, когда она пытается разобраться со своими чувствами к Габриэлю. Их отношения помогают Эмили лучше понять себя и свои желания.

В третьем сезоне Алфи и Эмили разошлись, но в четвертом британец возвращается, чтобы возобновить отношения. Пока неизвестно, как будет развиваться его роль в будущих сезонах, но можно с уверенностью сказать, что он останется важной частью жизни Эмили.

В финале последнего сезона Алфи поощрял Габриэля бороться за Эмили, поскольку она, казалось, готова избрать жизнь в Риме с новым любимым Марчелло.

Однако в сети распространяется информация о вопросах касаемо возвращения Габриэля (Лукас Браво) после того, как актер публично признался, что он не уверен, хочет ли он продолжать эту роль.

Сейчас идет активная работа над новым сезоном "Эмили в Париже", созданном MTV Entertainment Studios. Начало производства запланировано на апрель.

Кстати, вскоре выйдет романтическая комедия "This Time Next Year", основанная на бестселлере Софи Коузенс, главную роль в которой сыграет Люсьен Лависконт. Также актера можно будет увидеть в другом фильме по мотивам популярного ромкома "Люди, которых мы встречаем в отпуске

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, какую роль отвели Брижит Макрон в "Эмили в Париже".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.