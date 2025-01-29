Что празднуют 29 января в Украине: календарь событий

29 января православные верующие чтят перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. Также сегодня – День памяти Героев Крут, юных украинских студентов и сечевых стрелков, которые в январе 1918 года под селом Круты героически противостояли наступавшим на Киев большевистским войскам. Именины празднуют Константины, Лаврентии, Леонтии, Луки, Романы, Федоры и Яковы.

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В мире отмечают Китайский Новый год, День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День скряги и День изобретения автомобиля. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 29 января

День памяти Героев Крут – это одна из важнейших дат украинской истории, которая ежегодно отмечается 29 января. В начале XX века Украина переживала сложный период борьбы за независимость. После свержения Российской империи была провозглашена Украинская Народная Республика. Однако молодое государство столкнулось с агрессией большевистской России. Именно в этом контексте произошло сражение под Крутами. Несмотря на численное преимущество врага, юные защитники Украины проявили несокрушимый дух и героически сражались за свою землю. Подвиг Героев Крут стал символом стремления к свободе.

Православные верующие 29 января чествуют святого Игнатия Богоносца – это одна из самых уважаемых фигур раннехристианской церкви. После мученической смерти Игнатия Богоносца в Риме его мощи были первоначально положены в этом городе. Впоследствии, в IV веке, мощи святого были перенесены в Антиохию – город, где он служил епископом. Это было сделано для того, чтобы приблизить их к его пастве. Позже мощи святого были помещены в церковь святого Климента.

Китайский Новый Год – один из важнейших праздников в Китае и других странах Азии, отмечаемый по лунному календарю. Даты празднования меняются каждый год и приходятся на период между 21 января и 20 февраля. Это время семейных торжеств, традиционных обрядов и веселья. Перед Новым Годом убирают дом, чтобы избавиться от всего старого и неприятного. Красный цвет считается символом счастья и удачи, поэтому традиция красных фонариков так популярна во всем мире. Вечером в канун Нового Года все члены семьи собираются за праздничным столом. На столе обязательно должна быть рыба, символизирующая изобилие, пельмени – символ богатства, а также другие традиционные блюда.

День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны – это международный день, посвященный борьбе за мирное будущее без ядерного оружия. Отмечается каждый год 29 января в честь принятия Делийской декларации. Этот документ был подписан в Нью-Дели (Индия) 29 января 1985 года. В декларации содержится призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей ликвидации ядерных арсеналов и устранению угрозы ядерной войны.

29 января 1886 года немецкий инженер Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Этот день часто называют "днем рождения" современного автомобиля, поскольку именно этот патент признается первым официальным документом, свидетельствующим о создании самоходного транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания.

В мире 29 января отмечают:

День "давай поговорим" в Канаде;

День компании Coca-Cola;

День пазла или головоломки;

День штата Канзас в США.

Исторические события 29 января

1616 – голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открыли крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн.

1635 – кардинал Ришелье основал Французскую академию наук

1805 – подписан указ об открытии в Харькове университета.

1886 – немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1896 – американский физик Эмиль Груббе впервые использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

1896 – состоялись первые испытания английского танка.

1907 – Ли де Форест запатентовал аудион, или триод – первый практический электронный усилитель.

1918 – состоялся бой под Крутами

1921 – на конференции в Париже страны – победители в 1-й Мировой войне определили сумму военных репараций для Германии – 226 миллиардов золотом должны были быть выплачены в течение 42 лет.

1922 – под массой снега рухнул кинотеатр в Нью-Йорке, в результате чего погибли 120 человек.

1927 – в Лондоне открыли Park Lane Hotel – первый отель, в каждом номере которого была ванная комната.

1929 – в Нашвилле (Теннесси, США) организована первая в мире школа тренировки собак-поводырей.

1978 – Швеция первой в мире официально запретила использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного воздействия на озоновый слой Земли.

1996 – президент Франции Жак Ширак объявил о полном прекращении его страной ядерных испытаний.

Кто родился 29 января

1475 – Джулиано Буджардини, итальянский художник эпохи Возрождения.

1688 – Эммануил Сведенборг, шведский ученый-естествоиспытатель, теософ.

1773 – Карл Фридрих Кристиан Моос, немецкий минералог и геолог, изобретший шкалу жесткости минералов.

1782 – Даниэль Обер, французский композитор, основатель жанра французской "большой оперы", автор бывшего французского гимна "La Parisienne".

1843 – Уильям Мак-Кинли, 25 президент США.

1852 – Китасато Сибасабуро, японский бактериолог, один из открывателей возбудителя бубонной чумы.

1866 – Ромен Роллан, французский писатель.

1872 – Антон Шабленко, украинский писатель, публицист, с 1905 г. – редактор-издатель журнала "Свободная Украина" в Петербурге.

1939 – Александр Гузь, украинский ученый в области механики.

1954 – Опра Уинфри, американская телеведущая, общественный деятель и киноактриса.

В этот день умерли:

1734 – Даниил Апостол, украинский военный, политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского.

1820 – Георг III, король Великобритании и Ирландии.

1859 – Уильям Кренч Бонд, американский астроном.

1899 – Альфред Сислей, известный французский художник-пейзажист, один из основателей импрессионизма.

1934 – Фриц Габер, немецкий ученый-химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1918 года.

2015 – Коллин Мак-Каллоу, австралийская писательница, известная как автор романа "Поющие в тернии".

2017 – Андрей Кызыло, украинский военнослужащий, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

2023 – Дмитрий Павлычко, украинский поэт, переводчик, литературный критик, публицист, шестидесятник, общественно-политический деятель, Герой Украины.

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