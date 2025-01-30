Какой вкусный салат приготовить из куриной печени: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Печень – очень бюджетный и питательный продукт. Из такого мяса можно приготовить множество праздничных и повседневных блюд, которые с удовольствием будут есть все члены семьи. Достаточно универсальным решением будет сделать салат.

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Идея приготовления сытного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram. Все ингредиенты достаточно просты.

Ингредиенты:

печень (у меня из кролика) – 200 г

огурцы соленые или маринованные – 2 больших

шампиньоны – 250 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

масло ГХИ

соль, перец

йогурт греческий или майонез – 2 ст.л с горкой

французская горчица – 1 ч.л. с горкой

Способ приготовления:

1. Печень нарезать на средние кусочки,

2. Лук измельчить, морковь натереть.

3. Шампиньоны нарезать слайсами.

4. Разогреть масло ГХИ на сковороде.

5. Морковь с луком обжариваем мягкости.

6. Добавить шампиньоны и жарим до золотистости.

7. На второй сковороде разогреть масло ГХИ.

8. Жарить или отварить на большом огне быстро до золотистой корочки. Ориентировочно по 2 минуты всех сторон. Выключить огонь и накрыть крышкой. Оставить так до момента, когда будете соединять салат.

9. Соединить зажаренные овощи, нарезанные соленые огурцы и жареную или отварную печень.

10. Заправить йогуртом с французской горчицей или майонезом+соль.

11. Перемешать и подавать.

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