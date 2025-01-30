Какой вкусный салат приготовить из куриной печени: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Печень – очень бюджетный и питательный продукт. Из такого мяса можно приготовить множество праздничных и повседневных блюд, которые с удовольствием будут есть все члены семьи. Достаточно универсальным решением будет сделать салат.
Идея приготовления сытного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram. Все ингредиенты достаточно просты.
Ингредиенты:
- печень (у меня из кролика) – 200 г
- огурцы соленые или маринованные – 2 больших
- шампиньоны – 250 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- масло ГХИ
- соль, перец
- йогурт греческий или майонез – 2 ст.л с горкой
- французская горчица – 1 ч.л. с горкой
Способ приготовления:
1. Печень нарезать на средние кусочки,
2. Лук измельчить, морковь натереть.
3. Шампиньоны нарезать слайсами.
4. Разогреть масло ГХИ на сковороде.
5. Морковь с луком обжариваем мягкости.
6. Добавить шампиньоны и жарим до золотистости.
7. На второй сковороде разогреть масло ГХИ.
8. Жарить или отварить на большом огне быстро до золотистой корочки. Ориентировочно по 2 минуты всех сторон. Выключить огонь и накрыть крышкой. Оставить так до момента, когда будете соединять салат.
9. Соединить зажаренные овощи, нарезанные соленые огурцы и жареную или отварную печень.
10. Заправить йогуртом с французской горчицей или майонезом+соль.
11. Перемешать и подавать.
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