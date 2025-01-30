Сколько минут варить яйца и зачем добавлять уксус: делимся полезными советами

Яйца – очень вкусный и ценный продукт, который должен быть в рационе каждого. Яйца лучше всего есть в вареном виде, но варить их нужно так, чтобы желток был жидким, это около 3-4 минут варки.

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Редакция FoodOboz делитсясоветами от кулинаров, сколько и как правильно варить яйца, чтобы они были вкусными и полезными.

1. Яйцо всмятку (жидкий желток) – 3-4 минуты

Опустите яйца в кипящую воду. Варить 3-4 минуты на среднем огне. Сразу переведите в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления.

2. Кремовый желток – 5-6 минут

После закипания варите 5-6 минут. Охладите в ледяной воде, чтобы легче чистились.

3. Круто (твердый желток) – 8-10 минут

Варите 8-10 минут после закипания. Не переваривайте, иначе желток станет сухим и может появиться сероватый налет.

Советы:

Чтобы яйца не растрескивались, варите их на среднем огне и добавляйте в воду соль или уксус – это поможет, если яйцо треснет. Для равномерного прогрева перед варкой достаньте яйца из холодильника за 10-15 минут. Если варите яйца в пароварке или мультиварке, время будет примерно таким же.

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