Воздушные меренговые пирожные в виде цветов: очень вкусная и красивая выпечка
Меренговые пирожные – это идеальный десерт для тех, кто не любит тяжелые сладкие блюда. Они очень воздушные и нежные, и точно понравятся всем.
Как приготовить воздушные меренговые пирожные, в Instagram рассказала фудблогер с ником julia food blog ua. Они имеют вид цветов, что только пробуждает аппетит.
Ингредиенты для меренги
- Сахар – 300 гр.
- Белки – 150 гр.
- Крахмал кукурузный – 30 гр.
- Лимонная кислота – щепотка
Ингредиенты для крема
- Сливочный творог – 200 гр.
- Сливки жирные – 70 мл.
- Сгущенка – 40 гр.
- Фисташкова паста – 1 ч.л.
Ингредиенты для малинового конфи.
- Малиновое пюре – 70 гр.
- Сахар – 15 гр.
- Крахмал кукурузный – 5 гр.
Способ приготовления
1. Готовим меренгу. К белкам добавляем сахар, перемешиваем. Ставим емкость на водяную баню и ждем пока сахар полностью растворится, параллельно помешиваем массу венчиком.
2. Далее переливаем массу в чашу для взбивания и взбиваем меренгу в течение 7-10 мин на высоких оборотах. Она должна быть плотной. Добавляем крахмал и перемешиваем до однородности.
3. Переводим меренгу в кондитерский мешок, делаем небольшой надрез, формируем заготовки.
4. Выпекаем при 80 градусах полтора часа. Оставляем в открытой духовке еще на полчаса.
5. Готовим крем. Охлажденные ингредиенты взбиваем до однородной кремовой смеси.
6. Готовим конфи. Крахмал перемешиваем с сахаром и добавляем в пюре.
7. Провариваем массу на небольшом подогреве одну минуту, даем полностью остыть.
8. В центр меренги выкладываем конфи и крем. Накрываем сверху второй половинкой меренги и слегка прижимаем.
9. На центр верхней заготовки также выкладываем конфи и крем. Присыпаем измельченными орешками и сахарной пудрой.
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