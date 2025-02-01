Воздушные меренговые пирожные в виде цветов: очень вкусная и красивая выпечка

Меренговые пирожные – это идеальный десерт для тех, кто не любит тяжелые сладкие блюда. Они очень воздушные и нежные, и точно понравятся всем.

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Как приготовить воздушные меренговые пирожные, в Instagram рассказала фудблогер с ником julia food blog ua. Они имеют вид цветов, что только пробуждает аппетит.

Ингредиенты для меренги

Сахар – 300 гр.

Белки – 150 гр.

Крахмал кукурузный – 30 гр.

Лимонная кислота – щепотка

Ингредиенты для крема

Сливочный творог – 200 гр.

Сливки жирные – 70 мл.

Сгущенка – 40 гр.

Фисташкова паста – 1 ч.л.

Ингредиенты для малинового конфи.

Малиновое пюре – 70 гр.

Сахар – 15 гр.

Крахмал кукурузный – 5 гр.

Способ приготовления

1. Готовим меренгу. К белкам добавляем сахар, перемешиваем. Ставим емкость на водяную баню и ждем пока сахар полностью растворится, параллельно помешиваем массу венчиком.

2. Далее переливаем массу в чашу для взбивания и взбиваем меренгу в течение 7-10 мин на высоких оборотах. Она должна быть плотной. Добавляем крахмал и перемешиваем до однородности.

3. Переводим меренгу в кондитерский мешок, делаем небольшой надрез, формируем заготовки.

4. Выпекаем при 80 градусах полтора часа. Оставляем в открытой духовке еще на полчаса.

5. Готовим крем. Охлажденные ингредиенты взбиваем до однородной кремовой смеси.

6. Готовим конфи. Крахмал перемешиваем с сахаром и добавляем в пюре.

7. Провариваем массу на небольшом подогреве одну минуту, даем полностью остыть.

8. В центр меренги выкладываем конфи и крем. Накрываем сверху второй половинкой меренги и слегка прижимаем.

9. На центр верхней заготовки также выкладываем конфи и крем. Присыпаем измельченными орешками и сахарной пудрой.

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