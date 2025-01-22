Тренд остается: Дженнифер Лопес показала идеальный маникюр 'вишня-мокко'

Начало 2025 года ознаменовалось смелыми бьюти-экспериментами, к которым прибегали звезды. И, конечно, не смогла остаться в стороне от тренда певица и актриса Дженнифер Лопес, которая неожиданно сменила свой нюдовый маникюр на нечто более выразительное.

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Обычно Джей Ло предпочитает натуральные оттенки и элегантные формы ногтевой пластины. Ее даже называют королевой нюдовых бьюти-образов. Но на этот раз мастер звезды Том Бачик в своем Instagram показал нечто весьма отличное от ее привычного сдержанного дизайна.

Звездная клиентка Бачика выбрала для себя длинные наращенные ногти с несколько зауженным квадратным кончиком. А накрасить их попросила темным лаком с выразительным оттенком вишня-мокко.

Цвет поддерживает тренд на разные варианты бордового, который начал набирать обороты еще с прошлой осени. Сейчас мы его видим повсюду – в одежде, аксессуарах и, конечно, в маникюре. На этот раз Бачик выбрал для Лопес теплый цвет с коричневым подтоном – идеальное решение для зимних дней. Маникюр певицы выглядел на фото очень уютно в сочетании с ее пушистым теплым свитером.

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