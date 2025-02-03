Названы три запаха в салоне авто, которые могут означать неисправность

Автомобильный эксперт призвал всех водителей проверить свой автомобиль, как только они почувствуют определенный запах, исходящий из вентиляционных отверстий.

Видео дня

Так, специалист по техническому обслуживанию автомобилей JTAPE отметил, что запахи могут являться контрольными признаками того, что с автомобилем что-то не так, пишет Express.

По его словам, водители должны быть особенно внимательны, когда чувствуют запах гари в своем автомобиле.

"Водители, которые замечают запах горелого от системы отопления, могут столкнуться с несколькими потенциальными проблемами. Засоренный воздушный фильтр салона может перегреваться из-за ограниченного потока воздуха или двигатель воздуходувки может выйти из строя и сгореть, что может повлиять на производительность системы", – отметил он.

В некоторых случаях это могут быть изношенные ремни или шланги в моторном отсеке, которые могут износиться и выделять запах горелого. Также существует вероятность короткого замыкания, что не только приводит к неприятным запахам, но и может привести к пожару", - сказал эксперт.

По его словам, запах горелого, исходящий из вентиляционных отверстий транспортного средства, обычно вызван неисправностью системы отопления и вентиляции, например грязным и перегретым салонным фильтром или поломкой двигателя воздуходувки.

Однако этот запах также может быть вызван более серьезными, в частности, изношенными ремнями или проблемами с электричеством, в частности сгоревшими проводами или короткими замыканиями.

Какой бы ни была проблема, важно, чтобы водители тщательно проверили свой автомобиль механиком, чтобы предотвратить ухудшение каких-либо проблем и риск возникновения пожара.

Другим запахом, который специалист призвал водителей не игнорировать, является сладковатый запах, который может являться признаком утечки в системе охлаждения.

Он продолжил: "Сладкий сиропный запах часто является признаком утечки охлаждающей жидкости. Это может возникать из-за поврежденного сердечника обогревателя, который является важной частью системы, отвечающей за нагрев воздуха внутри вашего автомобиля".

"Утечка сердцевины обогревателя может привести к снижению эффективности нагрева и даже к запотеванию окон от паров охлаждающей жидкости. В некоторых случаях охлаждающая жидкость может вытекать из шлангов или радиатора, капать на горячие компоненты двигателя и создавать сладкий запах", – сказал он.

Наконец автомобильный эксперт предупредил, что одним из самых серьезных запахов, которые может почувствовать водитель, является запах бензина или дизеля. В этом случае он призвал владельцев немедленно проверить свой автомобиль.

Он добавил: "Запах топлива, исходящего от вашего обогревателя, чрезвычайно опасен.

"Это может означать, что есть проблема с топливной системой, например утечка или неправильное сгорание. Если вы заметили этот запах, выключите обогреватель, проветрите автомобиль и немедленно проверьте его", – отметил специалист.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие авто стоит ждать следующие 5 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.