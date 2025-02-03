Что посмотреть в феврале: лучшие сериалы, которые выйдут в скором времени

Период зимних праздников позади и у любителей сериалов начинается новый сезон. В этом месяце на экраны выйдет немало новых шоу, обещающих стать настоящими событиями.

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Чтобы помочь сориентироваться в новинках, BBC собрало десятку лучших сериалов. В список вошли проекты в разных жанрах и стилях, поэтому выбрать точно будет из чего.

Мисс Остин

Дата выхода: 2 февраля

Джейн Остин вошла в историю как одна из самых знаменитых британских писательниц. Но не менее интересна судьба ее сестры Кассандры. Именно ей и посвящен сериал, являющийся экранизацией бестселлера Хилла Хорнби. Его поразило, что после смерти Джейн Кассандра сожгла большинство писем от своей сестры, переписку с которой поддерживала всю жизнь.

В начале шоу Кассандра приезжает к подруге по имени Изабелла. Формальная причина – поддержать ее, настоящая – найти письма, которые могут навредить репутации женщины. Читая их, мисс Остин погружается в пучину детских воспоминаний, переживаний, семейных распрей и разбитых надежд, ставших источником вдохновения для известной писательницы.

Яблочный уксус

Дата выхода: 6 февраля

Тема опасности нетрадиционных методов лечения побудила авторов на создание этого шоу. Оно рассказывает об австралийской блогерке Белле Гибсон, которая создает настоящую империю, убеждая своих читателей, что победила рак с помощью натуральных средств. Однако эту ложь все же разоблачают.

Драматическое шоу покажет путь героини от взлета к краху. А также ее отношения с подругами, одна из которых подвергается влиянию Белль, а другая начинает создавать ей конкуренцию. Действие "Яблочного уксуса" происходит в начале 2010-х, когда Instagram был на подъеме и породил множество инфлюэнсеров, к работе которых аудитория часто относилась некритически.

С чистого листа

Дата выхода: 6 февраля

Сериал рассказывает о трансгендерной женщине по имени Дезире, владелице художественной галереи в Нью-Йорке. После краха своего бизнеса она возвращается в родную Алабаму, где не была долгих 23 года. Здесь ей придется заново строить отношения с отцом Гарри – консервативным владельцем автомойки.

Мужчина не может принять тот факт, что его сын превратился в женщину. Главным героям придется пройти долгий путь к взаимопониманию, принятию и примирению.

Шершни

Дата выхода: 14 февраля

В День святого Валентина шоу возвращается с третьим сезоном. Участницы школьной футбольной команды, попавшие в авиакатастрофу, в течение двух сезонов пытались выжить в канадской глуши. Одна часть рассказывала о событиях 1996 года, другая – о настоящем. Третий сезон сконцентрируется на судьбах героинь, которые смогли продержаться в глухом лесу, а теперь сталкиваются с последствиями трагических событий.

Белый лотос

Дата выхода: 16 февраля

Также с третьим сезоном вернется на малый экран любимая многими социальная сатира "Белый лотос". В этот раз судьба сведет совершенно разных героев в роскошном отеле на таиландском острове Самуи. Далее схема развития сюжета будет знакомой – загадочная смерть запустит цепочку событий, которые изменят судьбы героев. Если первые два сезона были посвящены темам денег и секса, то третий будет сосредоточен на сатирическом освещении смерти и духовности.

Нулевой день

Дата выхода: 20 февраля

Новый политический триллер с Робертом Де Ниро в главной роли расскажет о хаосе, который могут приносить с собой масштабные киберугрозы. По сюжету, бывшего президента Джорджа Маллена (Де Ниро) возвращают к руководству США, чтобы урегулировать серьезный кризис с большим количеством жертв, вызванных хакерской атакой.

Главному герою придется распутывать огромный клубок политических интриг и лжи, чтобы ответить на вопрос, кто стоит за трагедией. Авторы попытаются показать опасности постправды и угроз, которые несет неограниченное влияние, получаемое руководителями технологических компаний.

Победа или поражение

Дата выхода: 19 февраля

Анимационный сериал от Pixar расскажет о подготовке восьми игроков школьной команды по софтболу к матчу чемпионата. Привести "Портленд Пиклз" к победе должен тренер Дэн. Ему предстоит найти подход не только к каждому из своих подопечных, но и к их родителям.

Сериал уже вызвал скандал, ведь стало известно, что студия Disney вырезала из него реплики, раскрывающие трансгендерность одного из персонажей. Боссы студии заявили, что тем самым решили оставить некоторые темы исключительно для семейного обсуждения.

Тысяча ударов

Дата выхода: 21 февраля

Создатель "Острых козырьков" Стивен Найт снова попытался создать историческую драму о преступной банде. В викторианскую эру в Лондоне проводятся нелегальные боксерские поединки. Выходцы с Ямайки Езекия и Алек пытаются найти свое место среди бойцов. Но первый попадает в зависимость от лидера женской банды "Сорок слонов" Мэри Карр.

Однако в центре сюжета все же окажется противостояние Езекии с другим бойцом. Боксер по прозвищу Шугар Гудмен попытается не разрешить молодому выскочке занять свое место на ринге.

Америки

Дата выхода: 23 февраля

Документальные сериалы тоже могут быть очень увлекательными. Это решил доказать актер Том Хенкс, взявший на себя роль повествователя в шоу, каждый из 10 эпизодов которого рассказывает о мире природы одной из территорий двух Америк.

Чтобы снять сериал, команда за пять лет совершила 180 экспедиций в Канаду, Патагонию, на Атлантическое побережье, в бассейн Амазонки и не только. Это, вероятно, сделало проект самым дорогим нехудожественным телешоу в мире.

1923

Дата выхода: 23 февраля

Второй сезон шоу является приквелом к популярному сериалу "Елоустоун". Оно рассказывает историю Джейкоба и Кары Даттон, переживающих особо тяжелую зиму на знакомом ранчо в Монтане. Им приходится противостоять дурным замыслам земельного барона. Главных героев сериала играют звездные Харрисон Форд и Хелен Миррен.

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