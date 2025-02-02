Если хочется драмы и динамики: лучшие испанские сериалы

Просмотр сериалов — отличный способ отдохнуть и погрузиться в новые, захватывающие миры, особенно после тяжелого рабочего дня. Испанские сериалы особенно привлекают внимание благодаря непредсказуемым сюжетам, великолепным актерским выступлениям и живописным пейзажам, которые придают особый шарм.

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Они способны сочетать эмоциональную глубину с динамичными и драматическими событиями, которые держат в напряжении до последнего кадра. Если вы хотите найти сериалы, сочетающие увлекательность и захватывающие сюжетные повороты, стоит обратить внимание на испанскую продукцию. В подборке OBOZ.UA собрал лучшие испанские сериалы, которые отлично подходят для вечернего просмотра. Они станут отличным вариантом для вашего следующего киновечера.

"Нити судьбы" (El tiempo entre costuras, 2013)

Испанский драмеди, который вышел в эфир в 2013 году. Сериал является адаптацией одноименного романа Марии Дуэньяс и рассказывает историю молодой портнихи Сиры Кироги, чья судьба переплетается с драматическими событиями Второй мировой войны.

Начав с жизни в Мадриде, Сира попадает в Танжер, где в силу тяжелых обстоятельств становится шпионкой. В сюжете сочетаются интриги, любовные линии и политические заговоры, где портниха, используя свои навыки, погружается в мир разведки.

"Бумажный дом" (La casa de papel, 2017-2021)

Испанский криминальный драмеди, созданный Алексом Пиной. Премьера сериала состоялась на испанском телеканале Antena 3, но после его большого успеха в Испании права на международный показ были выкуплены стриминговым сервисом Netflix.

Сериал получил огромную популярность благодаря захватывающему сюжету, сочетающему элементы фильма-ограбления и криминальной драмы. История вращается вокруг группы авантюристов, которые под руководством загадочного Профессора пытаются ограбить Испанский королевский монетный двор, что ставит под вопрос не только их план, но и их моральность. Триллер имеет большое количество поклонников благодаря остросюжетным поворотам и непредсказуемому развитию событий, держащих зрителей в напряжении.

"Пакита Салас" (Paquita Salas, 2022)

Сериал, созданный Хавьером Кальво и Хавьером Амбросси, впервые вышел в октябре 2017 года. Изначально выходил на платформе Flooxer, но после того, как права на него приобрел Netflix, он стал эксклюзивом этой стриминговой платформы. Сериал состоит из 6 эпизодов, каждый из которых длится около 30 минут, и сопровождается песней в исполнении Изабель Пантохи.

Сюжет рассказывает о Паките Салас, бывшем лучшем агенте актеров 1990-х годов, которая потеряла свою самую большую звезду. Когда ее самая известная актриса неожиданно бросает ее, Пакита переживает кризис и пытается найти новый путь в профессии, открывая в себе новые таланты. Хотя сериал вымышленный, в нем присутствуют многочисленные ссылки на реальных людей из мира испанской эстрады.

"Телефонистки" (Las chicas del cable, 2017-2020)

Драматический телесериал, который транслировался с апреля 2017 до июля 2020 года. Действие сериала происходит в конце 1920-х годов в Мадриде, где начинает свою деятельность современная телекоммуникационная компания. В главных ролях - Ана Фернандес, Надя де Сантьяго, Бланка Суарес и Мэгги Сивантос. Первый сезон, состоящий из восьми эпизодов, был выпущен на Netflix 28 апреля 2017 года. Последние два эпизода пятого сезона вышли в июле 2020 года.

Сюжет сериала сосредоточен на четырех молодых женщинах, чья жизнь кардинально меняется после того, как они начинают работать в телекоммуникационной компании, которая предлагает им достойную оплату труда и определенную независимость. Каждая из героинь имеет свои причины для присоединения к компании: Альба Ромеро, которая скрывает свою настоящую личность, работает, чтобы выполнить миссию; Анхелес Видаль, молодая мать, которая стремится обеспечить свою семью; Карлота Сенильоса, которая хочет убежать от контролирующего отца, и Марга Суарес, которая стремится начать новую жизнь.

Визави (Vis a vis, 2015-2019)

Телесериал, премьера которого состоялась 20 апреля 2015 года на телеканале Antena 3, с 2017 года сериал выходил на телеканале FOX España, а в мае 2019 года был анонсирован спин-офф под названием "Визави: Оазис".

Сюжет сериала сосредоточен на молодой женщине Макарене Феррейро, которая влюбляется в своего босса и по его приказу совершает ряд финансовых преступлений. Из-за этого она попадает в тюрьму Крус-дель-Сур, где ей грозит срок в семь лет. Жизнь в тюрьме ставит ее перед многочисленными трудностями, в частности сложными взаимоотношениями с другими заключенными, среди которых особенно опасной является Сулема Саир. В то же время ее семья пытается найти крупную сумму денег, спрятанную одной из заключенных, что дополнительно усложняет ситуацию для Макарены.

"Элита" (Elite, 2018-2024)

Испанский драмедийный веб-сериал, премьера которого состоялась 5 октября 2018 года на Netflix. Сериал был создан Карлосом Монтеро и Дарио Мадроной, и каждый сезон состоит из восьми серий.

Сюжет сериала разворачивается в Лас Энсинас, вымышленной элитной средней школе, и фокусируется на отношениях трех учеников из небогатых семей, которые получили стипендию для обучения в этой школе, а также на взаимодействии с их состоятельными одноклассниками. Помимо изображения социальных проблем, сериал освещает темы принятия себя, издевательства, а также сложных взаимоотношений. История также рассказывается через хронологические возвращения в прошлое, что позволяет лучше понять мотивацию и причины действий героев.

"Гранд Отель" (Gran Hotel, 2011)

Драмедийный телесериал, созданный Рамоном Кампосом и Джемой Р. Нейрой, который транслировался на телеканале Antena 3 с 2011 по 2013 год. Сериал снимался в элегантном Палацио де ла Магдалена в Сантандере и сосредоточен на тайнах, связанных с семьей владельца и обслугой роскошного отеля начала 20 века, в эпоху правления Альфонса XIII.

Сюжет сериала разворачивается в 1906-1907 годах в Испании, где молодой человек, Хулио Ольмедо, прибывает в роскошный Гранд-отель, чтобы найти свою сестру Кристину, которая работала горничной. Выяснив, что ее уволили за кражу, Хулио устраивается официантом под вымышленным именем, чтобы расследовать исчезновение сестры, считая, что это прикрытие для более сложных тайн. Во время своего расследования он находит союзницу в виде Алисии Аларкон, одной из дочерей владелицы отеля. Вместе они пытаются раскрыть все секреты этого величественного места, где под покрытием роскоши скрываются интриги, предательства и смертельные тайны.

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