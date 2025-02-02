Этих трех знаков зодиака ожидают испытания

29 января 2025 года наступила молодая Луна в знаке Водолея и начался период ее роста. Это время принесет вызовы, чтобы мы могли раскрыть настоящий потенциал.

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Астрологи отмечают, что для трех знаков зодиака приближается особо напряженное время, полное испытаний и возможностей для личностного роста, пишет Ofeminin. Овны, Девы и Весы будут противостоять своим внутренним вызовам.

Овен

Терпение Овна будет испытано. В период новолуния вы можете испытывать стресс и давление обстоятельств. Энергия Водолея обострит вашу склонность к чрезмерному анализу, поэтому вам следует понять, что тревога не изменит ситуацию. Овну следует довериться Вселенной, чтобы почувствовать облегчение и покой.

Дева

Дева может ощущать одиночество и заброшенность. Однако это просто иллюзия вашего ума, потому что вы просто сравниваете себя с другими. Осознайте, что вы находитесь в том месте, где хотите быть, и вам не нужно следовать примеру других. Следует жить своей жизнью и не позволять мелким неудачам влиять на ваше спокойствие.

Весы

Весы могут чувствовать, что потеряли контроль над обстоятельствами. Вам следует понять, что держать все под контролем – не главное. Вы слишком волнуетесь о реализации ваших планов. Помните, что все придет в свое время. Старайтесь сохранять спокойствие – в конце концов вы добьетесь своей цели.