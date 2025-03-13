Лунное затмение принесет важные испытания четырем знакам зодиака

14 марта сойдет полная Луна в знаке Девы, а также произойдет частичное лунное затмение. В астрологии считается, что в это время будет также затемнен и наш четкий взгляд на реальность.

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Затмнение раскроет наши иллюзии и даст возможность для нового начала. Некоторые знаки зодиака будут ощущать это влияние сильнее других, пишет Citymagazine. Важные испытания ожидают Деву, Стрельца, Близнецов и Рыб.

Дева

Девы – перфекционисты и обладают прекрасным чувством деталей. В полную Луну вы сосредоточитесь на организации, здоровье и повседневных обязанностях. Вы почувствуете недовольство, что будет побуждать вас к переменам на работе и в привычках. Астрологи предупреждают, что чрезмерный анализ может привести к стрессу, сомнениям и ощущению неудачи. Вам важно принять свое несовершенство. Не стоит пытаться все контролировать, разрешите изменениям происходить.

Стрелец

Стрельца полная Луна будет побуждать принять важные карьерные решения. Возможно, вы испытывали напряженность, которой вы, наконец, сможете избавиться. Возможна неожиданная смена работы, новые обязанности или смена карьерного направления. Помните, что иногда эти вызовы станут наилучшим основанием для будущего.

Близнецы

Близнецы сосредоточатся на отношениях с любимыми. Если в семье было что-то невысказанное или скрытое, то теперь это станет очевидным. Вы можете получить неожиданные новости, которые станут проверкой ваших связей и чувств. Возможно, вы подумаете об установлении границ, примете сложные решения или даже оставите токсичные отношения.

Рыбы

Полнолуние будет освещать ваши отношения. Рыбам, не имеющим разногласий со своими любимыми во взглядах, возможно, придется принять важные решения относительно будущего ваших отношений. Кое-кто решит начать новые отношения или предпримет важные шаги в своей любовной жизни.