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Сытный тушеный картофель по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
1,3 т.
Сытный тушеный картофель по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Тушеный картофель – одно из самых любимых блюд во многих семьях. Ее можно сделать в разы более вкусной, если добавить один простой, но очень важный ингредиент, который придаст насыщенности и сливочности. Речь идет о крем-сыре.

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Идея приготовления сытного тушеного картофеля в сырном соусе опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. В конце обязательно добавьте зелень.

Сытный тушеный картофель по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • картофель
  • морковь
  • лук
  • куриные бедра без косточки
  • крем-сыр
  • зелень
  • специи: соль, перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

Сытный тушеный картофель по-новому: что добавить для лучшего вкуса

1. Обжарить куриное мясо.

Сытный тушеный картофель по-новому: что добавить для лучшего вкуса

2. Добавить натертую морковь и лук.

Сытный тушеный картофель по-новому: что добавить для лучшего вкуса

3. Жарить 10 минут.

Сытный тушеный картофель по-новому: что добавить для лучшего вкуса

4. Туда же добавить картошку кубиком и еще 10 минут обжарить.

Сытный тушеный картофель по-новому: что добавить для лучшего вкуса

5. Добавить крем-творог, специи, залить все водой, перемешать и тушить до готовности.

Сытный тушеный картофель по-новому: что добавить для лучшего вкуса

6. В конце добавить зелень.

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