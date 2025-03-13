Сытный тушеный картофель по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Тушеный картофель – одно из самых любимых блюд во многих семьях. Ее можно сделать в разы более вкусной, если добавить один простой, но очень важный ингредиент, который придаст насыщенности и сливочности. Речь идет о крем-сыре.

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Идея приготовления сытного тушеного картофеля в сырном соусе опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. В конце обязательно добавьте зелень.

Ингредиенты:

картофель

морковь

лук

куриные бедра без косточки

крем-сыр

зелень

специи: соль, перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Обжарить куриное мясо.

2. Добавить натертую морковь и лук.

3. Жарить 10 минут.

4. Туда же добавить картошку кубиком и еще 10 минут обжарить.

5. Добавить крем-творог, специи, залить все водой, перемешать и тушить до готовности.

6. В конце добавить зелень.

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