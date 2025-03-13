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Сытный тушеный картофель по-новому: что добавить для лучшего вкуса
Тушеный картофель – одно из самых любимых блюд во многих семьях. Ее можно сделать в разы более вкусной, если добавить один простой, но очень важный ингредиент, который придаст насыщенности и сливочности. Речь идет о крем-сыре.
Идея приготовления сытного тушеного картофеля в сырном соусе опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. В конце обязательно добавьте зелень.
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- лук
- куриные бедра без косточки
- крем-сыр
- зелень
- специи: соль, перец, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Обжарить куриное мясо.
2. Добавить натертую морковь и лук.
3. Жарить 10 минут.
4. Туда же добавить картошку кубиком и еще 10 минут обжарить.
5. Добавить крем-творог, специи, залить все водой, перемешать и тушить до готовности.
6. В конце добавить зелень.
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