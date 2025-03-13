Apple может выпустить iPad с гибким экраном: известны детали

Слухи о появлении в скором времени складного iPhone ходят уже давно. Однако в последнее время появилась информация, что корпорация Apple готовит также выход на рынок планшета iPad с гибким экраном.

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Как пишет издание GSM Arena со ссылкой на китайского инсайдера Digital Chat Station, планшет в совершенно новом форм-факторе может появиться уже в следующем году. При этом он, вероятно, будет оборудован технологией Face ID.

Обычно для ее использования требуется комбинация инфракрасного проектора вместе с инфракрасной камерой. Однако складной корпус позволит разместить в нужном месте только проектор. Обойти это ограничение производитель планирует с помощью "мета-линзы".

Эти планы очень напоминают решение об уменьшении Dynamic Island на iPhone, о котором говорилось ранее. Сначала инженеры поместили под дисплей проектор, а затем (через несколько поколений) уберут туда же и камеру. Этого планируют достичь в этом году с iPhone 17. Однако, по некоторым источникам информации, это может произойти и позже.

Что касается складывающегося iPad Pro, то, по предварительным данным, он будет иметь дисплей 18,8 дюйма. Это больше, чем у любого MacBook, но меньше, чем у iMac (сейчас продается только в размере 24 дюйма, но раньше были доступны модели 21,5 дюйма).

В любом случае планы Apple указывают на то, что компания планирует полностью перейти на технологию Face ID в своих планшетах. Touch ID все еще можно найти на некоторых iPad (Vanilla, Air, Mini). При этом сканер отпечатков пальцев уже убрали со смартфонов iPhone. Даже более дешевая модель 16e, представленная несколько недель назад, перешла на Face ID. Сообщается, что Apple может легко внедрить Touch ID, спрятав нужные детали под дисплей, но, похоже, компания из Купертино не заинтересована в этом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда может выйти складной iPhone и сколько он будет стоить.

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