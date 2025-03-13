Какой маникюр в тренде: три модных варианта для весны

Маникюр всегда отражает стиль и индивидуальность, и с каждым сезоном тренды меняются. Одни считают, что классический маникюр остается на пике популярности, другие уверены, что темные и насыщенные оттенки будут более актуальны.

Видео дня

Известная нейл-мастер Наоми Ясуда, которая работает с такими знаменитостями, как Леди Гага, Грета Ли и Чарли XCX, рассказала о самых топовых трендах маникюра, которые покоряют этот сезон. Подробности информирует Vogue.

Вишневое желе

Прозрачно-бордовые ногти стали настоящим хитом зимой, и хотя сезон изменился, этот цвет остается актуальным. Для весеннего маникюра следует выбирать более легкий и прозрачный вариант. Одним из лучших оттенков в этом стиле является Cherry Cocktail от Addiction Tokyo, обеспечивающий идеальный полупрозрачный темно-красный эффект. Именно этот лак использовался для показа Diotima на осень 2025 года.

Нейтральные "кошачьи глаза"

Эффект лака "кошачий глаз" продолжает набирать популярность. Его особенность в том, что он создает потрясающий магнетический отблеск, изменяющийся под разными углами освещения. Обычно для этого стиля требуется гель-лак, но бренды, такие как Sally Hansen, предлагают варианты в виде накладных ногтей с эффектом "кошачьего глаза". Особенно популярны стали насыщенный зеленый и нежный цвет шампанского.

Мыльные ногти

Для любителей минимализма идеально подойдет тренд "мыльных ногтей". Один из лучших лаков для такого маникюра – OPI Bare My Soul. Это идеальный прозрачный оттенок, подчеркивающий естественную красоту ногтей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти неочевидных цветах маникюра, которые обязательно нужно попробовать в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.