Ленивые мини-пиццы всего за 20 минут: рецепт блюда для перекуса

Если вы хотите сытное и вкусно блюдо для перекуса, и всего за 15 минут, идеальным вариантом будет пицца из слоеного теста. Для начинки можно использовать любые продукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мини-пицц с колбасой, сыром и которые готовятся всего 15 минут.

Ингредиенты:

Слоеное тесто 300 г

1 яйцо

Кетчуп

Помидоры

Соленые огурцы

Кукуруза

Сыр

Способ приготовления:

1. Нарежьте тесто на квадратики смажьте яйцом, кетчупом, положите начинку.

2. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

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