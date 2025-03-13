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Ленивые мини-пиццы всего за 20 минут: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
510
Ленивые мини-пиццы всего за 20 минут: рецепт блюда для перекуса

Если вы хотите сытное и вкусно блюдо для перекуса, и всего за 15 минут, идеальным вариантом будет пицца из слоеного теста. Для начинки можно использовать любые продукты.

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Ленивые мини-пиццы всего за 20 минут: рецепт блюда для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мини-пицц с колбасой, сыром и которые готовятся всего 15 минут.

Ленивые мини-пиццы всего за 20 минут: рецепт блюда для перекуса

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто 300 г
  • 1 яйцо
  • Кетчуп
  • Помидоры
  • Соленые огурцы
  • Кукуруза
  • Сыр

Способ приготовления:

1. Нарежьте тесто на квадратики смажьте яйцом, кетчупом, положите начинку. 

Приготовление блюда

2. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Готовая пицца

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