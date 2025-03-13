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Ленивые мини-пиццы всего за 20 минут: рецепт блюда для перекуса
Если вы хотите сытное и вкусно блюдо для перекуса, и всего за 15 минут, идеальным вариантом будет пицца из слоеного теста. Для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мини-пицц с колбасой, сыром и которые готовятся всего 15 минут.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто 300 г
- 1 яйцо
- Кетчуп
- Помидоры
- Соленые огурцы
- Кукуруза
- Сыр
Способ приготовления:
1. Нарежьте тесто на квадратики смажьте яйцом, кетчупом, положите начинку.
2. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
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