Сытная паста с беконом за 10 минут для сытного ужина: самый простой рецепт

Паста – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно с мясным фаршем, сыром, морепродуктами, беконом, овощами, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, быстрой в приготовлении пасты с беконом.

Ингредиенты:

Паста 250 г

Бекон 150 г

Сливки 100 мл.

Помидоры черри по вкусу

Специи по вкусу

Зелень

Способ приготовления:

1. Отварить спагетти до состояния альденте.

2. Бекон обжарить на сухой сковороде почти до испарения жидкости, тогда вливаем сливки и перемешиваем, добавляем помидоры и специи.

3. После добавляем спагетти, перемешиваем и готовим на среднем огне, пока сливки немного загустеют, и все тогда все готово.

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