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Сытная паста с беконом за 10 минут для сытного ужина: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
228
Рецепт блюда

Паста – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно с мясным фаршем, сыром, морепродуктами, беконом, овощами, зеленью. 

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Спагетти с зеленью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, быстрой в приготовлении пасты с беконом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Паста 250 г
  • Бекон 150 г 
  • Сливки 100 мл.
  • Помидоры черри по вкусу
  • Специи по вкусу
  • Зелень 

Способ приготовления: 

1. Отварить спагетти до состояния альденте.

Вареные спагетти

2. Бекон обжарить на сухой сковороде почти до испарения жидкости, тогда вливаем сливки и перемешиваем, добавляем помидоры и специи. 

Бекон для приготовления блюда

3. После добавляем спагетти, перемешиваем и готовим на среднем огне, пока сливки немного загустеют, и все тогда все готово.

Готовое блюдо

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