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Сытная паста с беконом за 10 минут для сытного ужина: самый простой рецепт
Паста – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно с мясным фаршем, сыром, морепродуктами, беконом, овощами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, быстрой в приготовлении пасты с беконом.
Ингредиенты:
- Паста 250 г
- Бекон 150 г
- Сливки 100 мл.
- Помидоры черри по вкусу
- Специи по вкусу
- Зелень
Способ приготовления:
1. Отварить спагетти до состояния альденте.
2. Бекон обжарить на сухой сковороде почти до испарения жидкости, тогда вливаем сливки и перемешиваем, добавляем помидоры и специи.
3. После добавляем спагетти, перемешиваем и готовим на среднем огне, пока сливки немного загустеют, и все тогда все готово.
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