Топ-5 вещей, на которые не стоит тратить деньги во время ремонта

Дизайнер интерьера из Гемпшира (Британия) Оливия Каплан поделилась своими важнейшими советами для владельцев домов относительно того, чего следует избегать во время ремонта своего дома, чтобы не тратить впустую деньги.

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В одном видео, собравшем более 100 тысяч просмотров в TikTok, Оливия поделилась своим опытом ремонта в доме, назвав пять вещей, на которые не стоит тратить деньги во время ремонта дома.

Высококачественная техника

"Если вы не миллиардер и не шеф-повар, даже если вы действительно хороший кулинар, я лично не думаю, что эта техника стоит ваших денег. И я думаю, что ваши деньги лучше потратить на что-нибудь другое", — объяснила Оливия. – Причина в том, что они астрономически дороги".

По ее словам, высококачественная техника, скорее всего, не понадобится вам, а гаджеты более бюджетного класса прекрасно справятся со своими функциями.

Не используйте слишком много стекла

По словам экспертки, нет смысла превращать ваши стены в окна, если нет невероятного пейзажа, которым можно похвастаться. Но даже в этом случае установка окон в пол не только будет стоить больших затрат, но и может усложнить поддержание нормальной температуры в вашем доме. Она также сказала, что установка жалюзи или штор добавит еще больше затрат на ремонт.

Слишком много освещения

Хотя теоретически большое количество света может показаться неплохим, Оливия говорит, что следует избегать большого количества фонарей, ставших привычным явлением в отремонтированных домах.

Избегайте модной дизайнерской мебели

Оливия отметила, что тратить деньги на дорогую дизайнерскую мебель или мебель, ориентированную на тренды, — это еще одна ненужная трата денег.

Также она предостерегла от покупки копий мебели каких-нибудь брендов, ведь это еще и свидетельствует о плохом вкусе.

Фирменные принты

"И, наконец, пятая вещь, которая, по моему мнению, пустая трата денег, это эти принты Prada и Chanel, и я не понимаю, почему вы хотите видеть их на своих стенах, — сказала Оливия. "Это не сумочка, это не инвестиция, это принт логотипа".

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