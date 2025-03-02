Топ-3 распространенных ошибок в дизайне интерьера, которых следует избегать

Лондонская дизайнер интерьера и архитектор Дара Хуанг поделилась тремя распространенными ошибками в дизайне интерьера, которые люди делают, обустраивая свои дома.

Видео дня

О возможных просчетах при ремонте она сообщила в своем новом видео на TikTok.

Использование полированного камня

В последние годы блестящие и полированные камни, такие как мрамор, гранит и известняк стали популярным материалом для украшения вашего дома. Однако Дара не поклонница этого.

"Вместо полированного камня, почему бы вам не попробовать хороший отточенный материал", - сказала она.

Отточенный камень – это гладкая, плоская и матовая поверхность, созданная путем шлифования натурального камня абразивными материалами.

Использование блестящей древесины

Дара также объяснила свою неприязнь к блестящей древесине, призывая людей выбирать другие материалы и использовать только ограниченное количество блестящей древесины в вашем доме.

"Вместо того, чтобы блестящее дерево было повсюду, что создает впечатление, будто вы живете на яхте, выберите отдельные участки для дверных проемов или предметов, и это будет выглядеть гораздо более элегантно", - сказала Дара.

Слишком короткие шторы

Хотя короткие шторы, просто прикрывающие окна, распространены сейчас, Дара говорит, что это делает дома менее элегантными.

По ее словам, если выбрать длинный вариант этого предмета интерьера, вы автоматически добавите своему дому элегантности.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как полностью изменить интерьер с помощью трюка "неожиданного красного".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.